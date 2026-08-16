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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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Jerusalem
113
Mate Yehuda Regional Council
18
Zachodnia Jerozolima
9
Beit Shemesh
4
276 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Wspaniały apartament 3.5 pokój na 5 piętrze z wyjątkowym widokiem • Bardzo jasne mieszkanie…
$997,100
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Helets Street. Ostatni budynek, 5 pokoi przekształconych w 4, 135 m2, 2 tarasy 15 m2 (w tym …
$2,20M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 141 m²
SOLD OUT - HOLYLAND, JERUSALEM Apartament 4,5 pokoi, 141 m2, pierwotnie 5 pokoi • Duży prze…
$1,76M
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze. A…
$2,87M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż w dzielnicy Gila, Apartament 4 pokoje, 90 m2, 4 piętro z windą, apartament jest …
$776,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż w Kiryat Shmuel, blisko Rehavia, 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 78 m2 (arno…
$1,08M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 83 m²
Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, …
$966,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 107 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych obszarów Jerozolimy, kilka minu…
$3,35M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 3 budynków, w tym 2…
$777,400
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
W sercu Talbiey bardzo ładne 4 pokoje o powierzchni 75 m2 z wyjściem do ogrodu o powierzchni…
$1,08M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 111 m²
Apartament z wysokimi sufitami i oryginalnymi podłogami w prawdziwym arabskim domu. Na pierw…
$2,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Nowy projekt Katamon Jerozolima od 2 do 5 pokoi, penthouses i ogród parter Położony w dzieln…
$811,200
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Penthouse 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Kupujesz 4 pokoje - masz 132 m2 + taras 25 m2!! Nowy budynek po projekcie Tama 38, z holem …
$997,100
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Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Dream penthouse 5 pokoi 140 m2 + taras Soucca 40 m2 Piętro 23 z 24 Oszałamiający panoramiczn…
$2,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Ha…
$1,40M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Wspaniały jednopiętrowy 5 pokojowy dom jak nowy! Prywatne wejście od ulicy, 4 orientacje, ok…
$2,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 32 m²
? 2,050,000 w centrum Jerozolimy? Tak, istnieje. ? Idealny do inwestycji! ? Centrum - Reho…
$692,900
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Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 108 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,44M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferującego duże przestrzenie, prywatność i ma…
$2,13M
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Mieszkanie 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 235 m²
W słynnym projekcie Holyland, luksusowy penthouse na sprzedaż oferuje panoramiczne widoki na…
$4,36M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 117 m²
Doskonała oferta w nowym budynku Blisko lekkiego tramwaju, z pięknym widokiem Piękny taras B…
$1,40M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 166 m²
Apartament 5 pokoi - 166m2 - Givat Shaoul Jerozolima Balkon 12 m2 - (soucca 4m2), piąte pięt…
$1,86M
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Penthouse 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Wspaniały apartament na sprzedaż w Jerozolimie, w dzielnicy Talpiot! Nowy budynek 11 piętro …
$2,19M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Wspaniały luksusowy apartament w sercu Jerozolimy Doświadcz uosobienia luksusu żyjącego w t…
$1,81M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 133 m²
Nowy apartament o powierzchni 133m2 z tarasem 22m2 dostępny na 14, 15 i 18 piętrze w Kiriat …
$1,47M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 117 m²
Piękne 4 pokoje na sprzeda ¿w samym sercu Har Homa o powierzchni Figura 117 m2 + 2 tarasy so…
$794,735
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Nowa faza słynnego kompleksu mieszkalnego Holyland będzie obejmować wysoką wieżę obok 2 12 p…
$1,44M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beit Shemesh, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Shemesh, Izrael
Pokoje 4
Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony ob…
$878,800
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Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Dream penthouse, na 24 piętrze, 140 metrów kwadratowych zbudowany i 25 metrów kwadratowych d…
$2,31M
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Typy nieruchomości w Jerozolima (dystrykt).

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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