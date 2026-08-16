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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ashkelon Subdistrict, Izrael

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Aszkelon
137
Aszdod
67
262 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Apartament 5 pokoi na sprzedaż - Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Przestronny obiekt z otwartym w…
$672,620
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
To na obszarze w budowie Agamima proponujemy wspaniały projekt, idealny dla inwestycji. Blis…
$535,730
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Mieszkanie 4 pokoi w Ashdod, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ashdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 97 m²
Wykorzystaj nasze możliwości bycia właścicielem w Ashdod. W samym sercu miasta Ashdod luksus…
$970,060
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Penthouse 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 112 m²
Ten minipenthouse w Ashkelon, położony w popularnej okolicy Agamim, oferuje unikalną lokaliz…
$760,162
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Navy of Ashkelon, rdj 3 pieces avec jardin de 50m2 pleine vue mer
$557,700
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Mieszkanie 4 pokoi w Ashdod, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ashdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 92 m²
Dostępny na sprzedaż, piękny apartament w cichej małej ulicy w centrum Ashdod. Apartament ma…
$675,662
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
4 pokojowy apartament o powierzchni 95 m2 + 12 m2 taras w dzielnicy miejskiej, z pełnym wido…
$557,700
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 125 m²
Numer referencyjny: AS 1016 Okręg: Alef, blisko do wszystkich udogodnień i morza Duże 4,5 sz…
$760,500
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Dom wolnostojący 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 290 m²
? Na sprzedaż - Odnowiony dom w Neve Dkalim, Ashkelon Uroczy dom na jednym poziomie 3 pokoj…
$689,770
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Sąsiedztwo Neve Adarim. 4 pokoje w ostatnim budynku, przestronne i oświetlone. Bardzo dobry …
$540,800
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Majestic 5 pokoi przekształconych w 4 w Ashdod "Mar", wysoki stojący, wysokie piętro, widok …
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Aszdod, Izrael
Willa 6 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 270 m²
Rzadki na rynku: znakomita niezależna willa zbudowana na działce 315 m2, oferująca 270 m2 po…
$2,54M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Dom wolnostojący 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Domek 4,5 pokoi znajduje się w centrum, na 2 piętrach z przodu i z tyłu ogrodu. Powierzchnia…
$672,620
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Willa 7 pokojów w Ashdod, Izrael
Willa 7 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 270 m²
Piękna współczesna willa oferuje komfort i elegancję, idealnie usytuowany zaledwie kilka min…
$2,54M
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 112 m²
Blisko morza, Okręg miejski, w pobliżu sklepów
$594,880
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Mieszkanie 4 pokoi w Ashdod, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ashdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż w bardzo popularnej dzielnicy Francophone Youd Bet, piękny 4-pokojowy apartament…
$831,480
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrz…
$1,44M
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Doskonałe 3 pokoje, idealne dla inwestora, znajduje się w cichej lokalizacji w centrum
$463,060
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 154 m²
Afridar 5 pokoi blisko morza, niedawne i przestronne inwestycje
$770,640
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
4 szt. Nowy budynek natychmiastowe wejście cena nie do pobicia
$521,826
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 294 m²
Poziom ogrodu w małym budynku 180 m2 frontu ogrodowego bez marnowania miejsca niedawny budyn…
$764,745
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 158 m²
5 pokojowe mieszkanie przekształcone w 4 na sprzedaż w Ashdod w nowej dzielnicy "MAR". 4 met…
$1,20M
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 162 m²
Ogród Rez 5 pokoje z 2 parkingiem i piwnicą
$1,44M
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Mieszkanie 5 pokojów w Ashdod, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 147 m²
Luksusowy apartament w bardzo popularnym programie nieruchomości w dzielnicy Youd Alef! Powi…
$1,10M
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Willa 7 pokojów w Ashdod, Izrael
Willa 7 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 600 m²
Numer referencyjny: AS 973 Okręg: Tet Vav Piękna willa na 3 piętrach 7 sztuk Powierzchnia 40…
$4,90M
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 192 m²
Na sprzedaż w Marina Ashdod, w prestiżowej rezydencji Sea Side, wyśmienity apartament 5-poko…
$1,79M
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 159 m²
Na sprzedaż - Wspaniały Apartament 5 Pokoje w Wieży Dimri, Ashdod Położony w prestiżowej re…
$1,61M
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszdod, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszdod, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 238 m²
Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie na parterze w Ashdod Położony w cichej i dobrze utrzyma…
$1,05M
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Penthouse 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 250 m²
penthouse na Barnea 200m2 mieszkalny z tarasem 50 m2 całkowicie przerobione wielki potencjał
$734,755
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż - 5-pokojowe mieszkanie na parterze w Ashkelon, dystrykt Afridar ?? Adres: HaTa…
$758,747
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Typy nieruchomości w Ashkelon Subdistrict.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ashkelon Subdistrict, Izrael

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