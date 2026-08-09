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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aszkelon, Izrael

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133 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Piękny mini penthouse 4 pokoje balkon 18 metrów,. Całkowicie odnowiony.. Dobra lokalizacja, …
$715,950
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
$832,500
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Dobra robota! Piękne 5 pokoi w samym sercu miasta, całkowicie odnowione, widok na morze, 2 w…
$626,040
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Dalet: 4 pokoje w budynku stojącym, blisko plaży. Wspaniały widok na morze. Wysoki poziom. N…
$1,03M
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 159 m²
Na sprzedaż - Wspaniały Apartament 5 Pokoje w Wieży Dimri, Ashdod Położony w prestiżowej re…
$1,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
W przystani Ashkelon, w budynku Ferreron, 50 metrów od morza, 2 pokojowe mieszkanie w rezyde…
$416,250
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
3 przestronne pokoje w dzielnicy Afridar, z otwartym widokiem
$462,870
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
w nowej dzielnicy Ir Ayayin, nowy budynek posiada 3 pokoje o powierzchni 80m2 + 10 m2 taras.…
$494,835
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 294 m²
Poziom ogrodu w małym budynku 180 m2 frontu ogrodowego bez marnowania miejsca niedawny budyn…
$764,745
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Przestronne T5 Barnea Z sąsiednią piwnicą
$674,775
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Willa 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Willa 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 250 m²
Numer referencyjny: AK 157 Okręg: Afridar, blisko wszystkich udogodnień i plaży Duża willa 5…
$1,73M
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Willa 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Willa 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Neve ilan 4 pokoje w centrum rue elie Cohen bardzo dobry stan
$509,490
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 124 m²
Rez ogrodu 5 sztuk Avec Clem centrum nigdy nie przyzwyczaić
$849,150
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Apartament podzielony na 2 szt. z pozycją 5600 nis miesięcznie nowe mieszkanie marina z potencjałem
$479,840
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
3 APARTAMENT POSIEDZENIA BALKON Cicha i przyjemna lokalizacja
$347,884
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Penthouse 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 121 m²
Agamim Quarter - Wspaniały penthouse z dużym tarasem
$945,720
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
?? Na sprzedaż w Ashkelon - Superb 4-pokojowe mieszkanie w dzielnicy Agamim!????? ?? 8th Flo…
$524,825
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartame…
$569,810
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Piękne 4 pokoje z widokiem na morze w pięknym budynku
$609,390
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 93 m²
W sąsiedztwie Neot Ashkelon, 4 pokoje wynajęte 3800 NIS do zajęcia
$472,860
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartame…
$632,700
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
5-pokojowe mieszkanie z widokiem na jezioro duży park w pobliżu niedawny budynek taras soucah
$563,812
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Mieszkanie 5 pokojów w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
Nice 5 pokoje dostępne natychmiast, w bardzo dobrym stanie
$566,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
WYJĄTKOWE Wieczny widok na morze Pierwsza linia do morza mały budynek z 3 piętrami mieszkani…
$554,815
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Mieszkanie 3 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Building Closest to the Beach WYJĄTKOWE PRZEGLĄD PRZEJŚCIOWY MAŁE BUDYNKI
$554,815
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
4 pokojowe mieszkanie w centrum miasta
$516,150
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
W Bat- Yam 4-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze, inwestowane, bardzo dobry stan
$616,050
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
4 pokojowe mieszkanie w mieście z wiecznym widokiem na morze wszystkich pokoi. Piwnica, park…
$539,460
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Dobry interes w ciekawych cenach w pobliżu nowego kanionu przystani, w pobliżu autobusów i sklepów
$596,070
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Mieszkanie 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
4 pokoje w nowej dzielnicy agamim blisko parków z otwartymi widokami. miejski basen naprzeciwko
$503,832
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Parametry nieruchomości w Aszkelon, Izrael

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