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Hotele na sprzedaż w Heviz, Węgry

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3 obiekty total found
Hotel 435 m² w Heviz, Węgry
Hotel 435 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości na życie i pracę.Minihotel w termalnym kurorcie Heviz!Willa jest na sprzedaż, …
$494,193
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Hotel w Heviz, Węgry
Hotel
Heviz, Węgry
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest w pełni wyposażony hotel w miejscowości Resort Heviz, znany z unikalnego je…
$3,01M
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Hotel 520 m² w Heviz, Węgry
Hotel 520 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Na jednej z najbardziej popularnych ulic kurortu miasta Heviz, zaledwie 10 minut spacerem od…
$1,34M
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