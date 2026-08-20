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Hotele na sprzedaż w Kraj Zadunajski, Węgry

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Zachodni Kraj Zadunajski
5
Keszthelyi jaras
3
Heviz
3
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6 obiektów total found
Hotel 435 m² w Heviz, Węgry
Hotel 435 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości na życie i pracę.Minihotel w termalnym kurorcie Heviz!Willa jest na sprzedaż, …
$494,193
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Hotel 225 m² w Osli, Węgry
Hotel 225 m²
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Ten park rekreacyjny i imprez znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Węgi…
$3,60M
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Hotel w Heviz, Węgry
Hotel
Heviz, Węgry
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest w pełni wyposażony hotel w miejscowości Resort Heviz, znany z unikalnego je…
$3,01M
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Hotel 520 m² w Heviz, Węgry
Hotel 520 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Na jednej z najbardziej popularnych ulic kurortu miasta Heviz, zaledwie 10 minut spacerem od…
$1,34M
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Hotel 2 437 m² w Monoszlo, Węgry
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Węgry
Powierzchnia 2 437 m²
To Winery jest 10-hektorowa winnica, głównie produkcji czerwonego wina. To cenny zwycięzca "…
$6,38M
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Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
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Typy nieruchomości w Kraj Zadunajski.

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