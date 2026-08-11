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Hotele na sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

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Budapeszt
9
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9 obiektów total found
Hotel w Budapeszt, Węgry
Hotel
Budapeszt, Węgry
W centrum Budapesztu, w 1081 (ósma dzielnica, Jozsefvaros), na sprzedaż funkcjonujący hotel …
$8,78M
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Hotel 450 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 450 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesny hotel czterogwiazdkowy z doskonałą lokalizacją i stabilną obsługą. Idealny obiekt…
$9,90M
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Hotel w Budapeszt, Węgry
Hotel
Budapeszt, Węgry
Na sprzedaż znajduje się butikowy hotel z 8 apartamentami zarejestrowanymi jako mieszkalnict…
$1,47M
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TekceTekce
Hotel w Budapeszt, Węgry
Hotel
Budapeszt, Węgry
W 1071 Budapeszt wystawiony na sprzedaż całkowicie odnowiony budynek, który obecnie funkcjon…
$4,44M
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Hotel 1 943 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 1 943 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 943 m²
Na sprzedaż jest w pełni funkcjonujący hotel o łącznej powierzchni 1.943 m2 i 16 pokoi, z kt…
$10,06M
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Hotel 226 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 226 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 226 m²
Piętro 5
10-pokojowe Boutique HOTEL BUDAPEST, REJESTRACJA 1. 1.250.000 EUR + VAT WYSOKIE LOKACJA - 22…
$1,45M
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Hotel 270 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 270 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 270 m²
1.450.000 EUR + VAT WYSOKIE LOKACJA - BUDAPEST 7th DIRKTIK - GRAND BOULEVARD 270 SM 9 CCA PR…
$1,68M
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Hotel 1 200 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 1 200 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 200 m²
26-pokojowe mieszkanie buddyjskie 6 8.000.000 EUR WYSOKIE LOKACJA - 1.200 SM - 26 ROOMS URZĘ…
$9,28M
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Hotel 1 120 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 1 120 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 120 m²
13 APARTAMENTY 46 ROOMS 90 WYTYCZNYCH BUDAPEST PALACE QUARTER 5.200.000 EUR WYSTĄPIONE JAKO …
$6,03M
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Typy nieruchomości w Środkowe Węgry.

nieruchomości komercyjne
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