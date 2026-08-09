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Penthouse na Sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

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Budapeszt
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3 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Penthouse 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
W prestiżowej historycznej dzielnicy Palotanegyed (1081 Budapeszt), ekskluzywny apartament d…
$692,450
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Penthouse 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Penthouse 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piętro 9/9
Doskonała lokalizacja na 9. piętrze rezydencji, nowoczesne arcydzieło, ten apartament jest 2…
$3,11M
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Penthouse 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Penthouse 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
🏠 Opis przedmiotu W strzeżonym kompleksie mieszkalnym wysokiego poziomu w 10. dzielnicy Buda…
$464,091
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Parametry nieruchomości w Środkowe Węgry, Węgry

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