  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Środkowe Węgry
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Garaż

Penthouse z garażem na Sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

Penthouse 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Penthouse 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piętro 9/9
Doskonała lokalizacja na 9. piętrze rezydencji, nowoczesne arcydzieło, ten apartament jest 2…
$3,11M
