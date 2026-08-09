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Mieszkania na sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

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Budapeszt
54
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68 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
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Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 6/7
Penthouse Experience Near Bakáts Square - 76 m ² Apartament + 40 m ² Taras panoramiczny + 2 …
$672,314
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Mieszkanie 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
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Mieszkanie 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/3
Położony na cichym końcu ulicy Murányi, w odległości krótkiego spaceru od Városliget, ten ja…
$293,514
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Mieszkanie 1 pokój w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 1 pokój
Budapeszt, Węgry
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzedaż jest dobrze utrzymane mieszkanie o powierzchni około 35 m2, znajduje się w 7 dzi…
$196,483
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TekceTekce
Condo 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 7
BEAUTIFUL panorama do mostów Budapesztu, rzeki i zamku w budynku z bezpieczeństwem i wellnes…
$561,681
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Mieszkanie 3 pokoi w Środkowe Węgry, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Środkowe Węgry, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w samym sercu Erzebetvaros (1071 Budapest), w …
$277,776
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż jest stylowy, w pełni odnowiony apartament w tętniącej życiem 7. dzielnicy Budap…
$260,338
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż jasny i przytulny apartament dwupokojowy o powierzchni 56 m2 z tarasem, położony…
$307,930
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż przestronny apartament o powierzchni około 77 m2, położony w popularnej dzielnic…
$262,335
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/6
5 dzielnicy, centrum historyczne, w pobliżu ulicy pieszych. Vaci i Dunaju Embankment, w pięk…
$1,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
Unique Rooftop Project in the Heart of Budapest – Jókai Street 10 New Apartments, Expecte…
$275,613
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/4
Odnowiony apartament w pobliżu centrum BudapesztuRzadka okazja, aby kupić jasny, wysokiej ja…
$293,514
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
W 1051 Budapeszt jest oferowany na sprzedaż nowo odnowiony, w pełni umeblowany apartament o …
$869,231
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
W Budapeszteńskim Dystrykcie VI przy ul. Józekai 10 trwają prace nad pierwszorzędnym rozwoje…
$318,968
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$199,633
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Agencja
International real estate agency Habita
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Penthouse 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Penthouse 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
W prestiżowej historycznej dzielnicy Palotanegyed (1081 Budapeszt), ekskluzywny apartament d…
$692,450
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Kawalerka 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Kawalerka 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż znajduje się odnowiony apartament o powierzchni około 44 m2, położony w 8. dziel…
$206,947
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$216,954
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$272,787
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Przestronne i reprezentacyjne mieszkanie w klasycznym stylu burżuazyjnym jest oferowane na s…
$963,078
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
W pełni odnowiony, Move- in Ready 52 m ² Brick Apartament w doskonałej lokalizacji w Budapes…
$255,240
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$190,298
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Agencja
International real estate agency Habita
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Condo 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2
Ładny układ, doskonała lokalizacja, współczesne wibracje. Oferujemy wszystkie wokół panorami…
$772,311
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 5/5
7 dzielnicy, centrum historyczne, na pierścień bulwaru w Erzebet, naprzeciwko hotelu Boskolo…
$375,258
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
W zabytkowym centrum Budapesztu na sprzedaż znajduje się ekskluzywny apartament o powierzchn…
$677,151
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/6
Historyczne centrum Budapesztu, dom znajduje się na granicy 5 i 6 dzielnicy. W odległości sp…
$711,238
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
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Penthouse 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Penthouse 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piętro 9/9
Doskonała lokalizacja na 9. piętrze rezydencji, nowoczesne arcydzieło, ten apartament jest 2…
$3,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
W dzielnicy Buda (1021 Budapeszt) oferuje w pełni odnowiony i przytulny apartament o powierz…
$279,476
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Fully Renovated, Move-in Ready 52 m² Brick Apartment in Excellent Location near Örs vezér te…
$252,645
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Penthouse 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Penthouse 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
🏠 Opis przedmiotu W strzeżonym kompleksie mieszkalnym wysokiego poziomu w 10. dzielnicy Buda…
$464,091
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Typy nieruchomości w Środkowe Węgry.

penthouse’y
condo
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Środkowe Węgry, Węgry

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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