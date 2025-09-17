Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Utila, Honduras

25 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten Oszałamiający Dom został zbudowany z mnóstwem miłości, jego inspirowane domy kupić w Key…
$299,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w tej niezwykłej luksusowej posiadłości znajduje się na Airport Road w Utila, Bay Isl…
$800,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Utila, Honduras
Dom 2 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj uroki życia na wybrzeżu z tym niezwykłym 2-łóżko, 2-wanna domu chwalić ponad 100ft (3…
$399,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Century 21
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Liczba kondygnacji 2
Jeden na milion zapierających dech w piersiach! Wspaniały nabrzeże w Pumpkin Hill Cove. 3 sy…
$849,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 5 pokojów w Utila, Honduras
Dom 5 pokojów
Utila, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 1
2 x 2 łóżka / 2 apartamenty do kąpieli PLUS nowo odnowiony 1 łóżko / 1 dom do kąpieli, ocean…
$699,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 1 pokój w Up Cay, Honduras
Dom 1 pokój
Up Cay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do niezwykłej z Salmedina, rzadki prywatny rekolekcje wyspa znajduje się zaledwie 3…
$2,00M
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Century 21
Dom 4 pokoi w Utila, Honduras
Dom 4 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
Obejmij Zrównoważone Życie! Ten przyjazny środowisku rekolekcje oferuje ostateczny off-grid …
$589,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Witamy w Aqua Aura House położony nad morzem Utila! Ta zapierająca dech w piersiach nierucho…
$399,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 6 pokojów w Utila, Honduras
Dom 6 pokojów
Utila, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 418 m²
Liczba kondygnacji 2
Eastwind: Oszałamiająca nieruchomość Oceanfront w handlu Wind Development, Utila Witamy w …
$690,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Utila, Honduras
Dom 2 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten piękny dom jednopiętrowy zbudowany w 2019 roku jest położony tuż przy drodze lotniska w …
$119,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Utila, Honduras
Dom 2 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj ten piękny dwupokojowy, jednołazienkowy dom, zaledwie dwa lata i znajduje się na ogro…
$125,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Utila, Honduras
Dom 4 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten żywy 4-sypialnia, 4-wanna oceanfront dom na Utila jest prawdziwym karaibskim klejnotem, …
$639,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Up Cay, Honduras
Dom 3 pokoi
Up Cay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Opis własności Oceanfront Paradise: rzadki Gem Wyspy z zapierającymi dech w piersiach widoki…
$699,987
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 5 pokojów w Up Cay, Honduras
Dom 5 pokojów
Up Cay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten trzypiętrowy dom położony w pięknym obszarze SW Reef Pointe jest dostępny na sprzedaż, a…
$320,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość ta znajduje się w spokojnej okolicy tuż za miastem, oferując spokój, będąc jesz…
$349,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Panoramiczne widoki na Karaiby, słony basen nieskończoności i ponad 2.400 m2 krytej / zewnęt…
$479,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten piękny dom oceanfront ma 3 sypialnie, 2 łazienki; ta ekskluzywna nieruchomość oferuje ws…
$575,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 11 pokojów w Utila, Honduras
Dom 11 pokojów
Utila, Honduras
Sypialnie 11
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
Twoje marzenie z Karaibów zaczyna się tutaj! Na głównej drodze Utila, ten 1,016.97m2 / 10,97…
$850,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Utila, Honduras
Dom 4 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
Rzadkie Waterfront Opportunity w Lower Lagoon - Idealny dla Eco- Resort lub Private Retreat …
$399,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Utila, Honduras
Dom 2 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten 2-łóżko / 1,5-wanny ośmiokątny dom jest rzadkim znaleziskiem w Utili, oferując hojny 0.3…
$165,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Utila, Honduras
Dom 2 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa budowa: Wznieść się po schodach i poczuć wspaniałe wibracje i niesamowite Pumpkin Hill …
$285,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten wspaniały tropikalny dom w Utili jest arcydziełem luksusowego życia. Ukończone w lutym 2…
$495,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Up Cay, Honduras
Dom 2 pokoi
Up Cay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
Oceanfront Retreat z Solar Power, Generator i Prywatny Boat Slip Adres: Pine Point, South W…
$635,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Utila, Honduras
Dom 2 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca plaża Strona główna z Karaibów widoki - Pumpkin Hill, Utila Ten pięknie odnow…
$469,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Utila, Honduras
Dom 4 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
Żyj wolny! Całkowicie off- grid, system słoneczny zapewnia bezkosztowy pobyt w tym 4-sypialn…
$489,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English

Parametry nieruchomości w Utila, Honduras

Realting.com
