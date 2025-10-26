Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Bay Islands, Honduras

Roatan
133
Jose Santos Guardiola
49
Utila
19
Coxen Hole
4
205 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Dom 2 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 2 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Dom 4 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 4 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 44 508 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Dom 3 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w pięknym domu w Politilly Hill Estates. Ten dom pod klucz znajduje się na .28 hektar…
$389,000
Dom 4 pokoi w West End, Honduras
Dom 4 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan # 1 wynajęty dom społeczności i rzadkiej luksusowej opcji nabrzeża w West End jest ob…
$825,000
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten klejnot wyspy, zwany czule "Tree House" znajduje się między West End i West Bay i jest z…
$349,000
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten piękny dom oceanfront ma 3 sypialnie, 2 łazienki; ta ekskluzywna nieruchomość oferuje ws…
$575,000
Dom 3 pokoi w Flowers Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Flowers Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 3
Witamy w Pirate 's Cove Hideaway, trzypoziomowej rezydencji z widokiem na ocean, położonej w…
$590,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny Dom w Diamond Hill Resort. Ten nowoczesny dom koncepcyjny znajduje się na łagodn…
$240,000
Dom 3 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 3 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swój wymarzony dom w pięknej rezydencji Ocean Hills, z 3 sypialniami i 3,5 łazienkami…
$359,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Koca Koral Villa, nowa rezydencja na 0,13 akra bujnej hillside wewnątrz bezpiecznej…
$599,000
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
BEACH living at it 's BEST! Ten stoisko sam 3 sypialnia 2 pełna kąpiel w domu oferuje to ALL…
$429,000
Dom 3 pokoi w French Harbour, Honduras
Dom 3 pokoi
French Harbour, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz niedrogiego domu z MILLION DOLLAR WIDEW? Mahogany Hills Wille to niedrogi, nowoczesn…
$310,000
Dom 6 pokojów w Roatan, Honduras
Dom 6 pokojów
Roatan, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten przestronny i uniwersalny, nowy dom dwupoziomowy budowy w założonej strzeżonej społeczno…
$475,000
Dom 5 pokojów w Up Cay, Honduras
Dom 5 pokojów
Up Cay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten trzypiętrowy dom położony w pięknym obszarze SW Reef Pointe jest dostępny na sprzedaż, a…
$320,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w bujnej, bezpiecznej enklawie Parrot Tree Plantation, ta pięknie zachowana willa w…
$480,000
Dom 5 pokojów w Thatch Point, Honduras
Dom 5 pokojów
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa nad morzem, łatwy dostęp do wielu udogodnień, takich jak centrum handlowe, lotn…
$549,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 721 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta charakterystyczna, prywatna rezydencja przy nabrzeżu znajduje się na Marina Point w społe…
$1,45M
Dom 3 pokoi w Crawfish Rock, Honduras
Dom 3 pokoi
Crawfish Rock, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj Banana Leaf Dream, pięknie wykonane 3- łóżko, 2-wanna Bali- styl domu w budowie w bez…
$449,000
Dom 1 pokój w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 1 pokój
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
Wprowadzając urzekający dwupoziomowy bungalow w spokojnej czeskiej wsi Roatan, oferując zapi…
$185,000
Dom 2 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 2 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Newest Development in West Bay - Dübü Villas (Upgraded Rooftop Option) Welcome to Dübü Vi…
$499,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 551 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj Ultimate w luksusowym mieszkaniu na brzegu morza w Parrot Tree Przejdź do niezrównan…
$1,35M
Dom 3 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj spokojne piękno Lost Isles Estate, zagnieżdżone w spokojnej Calabash Bight Roatan, wr…
$699,000
Dom 1 pokój w Up Cay, Honduras
Dom 1 pokój
Up Cay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do niezwykłej z Salmedina, rzadki prywatny rekolekcje wyspa znajduje się zaledwie 3…
$2,00M
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
Oceanview Oasis z unikalnym design i Marina Access w Coral View. Odkryj ten wyjątkowy 2-pię…
$600,000
Dom 4 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 4 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 623 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w domu w White Hills w Coral Views. Ten jedyny w swoim rodzaju dom oferuje najlepsze …
$1,45M
Dom 3 pokoi w West End, Honduras
Dom 3 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy nowoczesny 3 BR, 2.5 BA dom z widokiem na ocean jest dobrze zaprojektowany do współ…
$489,000
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten Oszałamiający Dom został zbudowany z mnóstwem miłości, jego inspirowane domy kupić w Key…
$299,000
Dom 9 pokojów w West Bay, Honduras
Dom 9 pokojów
West Bay, Honduras
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 1
OGRANICZONE z 1.450M do 995K Caribbean Treasure Castle, dawniej The Mansion at Caribe Tesor…
$995,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Wielki bungalow do wynajęcia w najładniejszym rozwoju na Roatan. Ten dobrze zbudowany drewni…
$270,000
