Domy na sprzedaż w Roatan, Honduras

Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Casa Coral Dreams! Pięknie zaprojektowany ruch w gotowym, dochodowym domu w sercu W…
$850,000
Dom 5 pokojów w Crawfish Rock, Honduras
Dom 5 pokojów
Crawfish Rock, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Casa de Palmas, pięknie zaprojektowany dom położony w spokojnej, strzeżonej społecz…
$699,000
Dom 5 pokojów w Sandy Bay, Honduras
Dom 5 pokojów
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do swojego wymarzonego rekolekcje Karaibów - idealna okazja dla każdego, kto szuk…
$595,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj ten pięknie zaprojektowany 2-sypialnia, 2,5-łazienka domu od 2000 m2 ft. na hojny 0.2…
$575,000
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 1
Odblokuj potencjał tego niedokończonego betonowego domu z trzema sypialniami, z widokiem na …
$425,000
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 3
Doświadcz najlepszych na wyspie mieszka w tej wykwintnej 3-sypialni, 2-kąpieli domu w presti…
$465,000
Dom 4 pokoi w Thatch Point, Honduras
Dom 4 pokoi
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Prime roadfront nieruchomości w pobliżu Macaw Market jest teraz dostępny! Z dużą widoczności…
$349,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj doskonałą wyspę mieszkającą z zapierającą dech willą w Coral Views Village. Położony …
$575,000
Dom 3 pokoi w West End, Honduras
Dom 3 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz doskonałej mieszanki współczesnego designu i spokoju na wyspie w tej brand- nowej …
$479,000
Dom 6 pokojów w Coxen Hole, Honduras
Dom 6 pokojów
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Obejmij cechę luksusu karaibskiego z tym znakomitym dwupoziomowym domem, położonym w najbard…
$799,000
Dom 3 pokoi w Flowers Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Flowers Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiam pewnego dnia. Wspaniały dom marzeń oceanfront położony na .273 akr partii na że…
$599,000
Dom 5 pokojów w Sandy Bay, Honduras
Dom 5 pokojów
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Charming Island Home z potencjałem dochodowym - Prime Location Near West End! Położony zale…
$420,000
Dom 2 pokoi w West End, Honduras
Dom 2 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny stojący samotnie Cabana w sercu West End. Ten w pełni umeblowany 2-BR, 2-BA Caban…
$243,000
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta 3 sypialnia 2 Bathrooms domu znajduje się w społeczności Sandy Bay jest najlepiej wycenia…
$210,000
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta wyjątkowa nieruchomość konsekwentnie zapewnia wybitne zyski z inwestycji, co czyni ją jed…
$1,22M
Dom 4 pokoi w West End, Honduras
Dom 4 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w The Luna 'Treehouse', nowo odrestaurowanym 2.600 m kw. Plaża dom położony w pięknym…
$950,000
Dom 2 pokoi w French Harbour, Honduras
Dom 2 pokoi
French Harbour, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 1
Szukasz wymarzonego domu z niepokonanymi widokami w przystępnej cenie? Witamy w Mahogany Hil…
$310,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
'Odkryj urok życia na wyspie w tej spektakularnej nieruchomości znajduje się na Coco Road, p…
$239,000
Dom 4 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 4 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta wyjątkowa nieruchomość nad morzem oferuje wyjątkową okazję do posiadania malowniczej part…
$995,000
Dom 6 pokojów w West End, Honduras
Dom 6 pokojów
West End, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 743 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj niezwykłą rezydencję położoną nad bardzo wysublimowaną plażą Luna Beach, między West …
$1,50M
Dom 2 pokoi w Crawfish Rock, Honduras
Dom 2 pokoi
Crawfish Rock, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj ostateczne doświadczenie w beachside życia w tym 2 BR, 2.5 BA w pełni pod klucz, 1-le…
$449,000
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Urocze 3-Sypialnia Villa w Turtle Crossing, West Bay Położony w spokojnej społeczności Turt…
$337,600
Dom 4 pokoi w West End, Honduras
Dom 4 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy na Coral Vista # 1, kawałku raju na pięknej wyspie Roatan w West End. Ta luksusowa ni…
$895,000
Dom 6 pokojów w Roatan, Honduras
Dom 6 pokojów
Roatan, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 3
Obecnie w budowie i blisko zakończenia - Ta przestronna trzypoziomowa rezydencja jest staran…
$1,39M
Dom 9 pokojów w West Bay, Honduras
Dom 9 pokojów
West Bay, Honduras
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 1
OGRANICZONE z 1.450M do 995K Caribbean Treasure Castle, dawniej The Mansion at Caribe Tesor…
$995,000
Dom 2 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 2 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja! Turtle Crossing, położony w najbardziej wysuniętym na…
$439,000
Dom 4 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 4 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Casa Bahia de Serenidad, oszałamiającej rezydencji nad morzem, położonej w spokojne…
$1,000,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj swój wymarzony dom w ekskluzywnej fazie 3 Coral Views! Ta oszałamiająca przedbudowlan…
$449,000
Dom 4 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 4 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 3
Dolphin House to zapraszajacy 3-sypialnia, 2-lazienka nieruchomosc z czarujacym ogrodem stud…
$524,000
Dom 4 pokoi w West End, Honduras
Dom 4 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz nowoczesnego komfortu w Casa Mary 2, nowo wybudowanej rezydencji, gdzie naturalne …
$364,500
