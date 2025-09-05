Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Coxen Hole
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Coxen Hole, Honduras

5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Coxen Hole, Honduras
Dom 3 pokoi
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Witaj w swoim wymarzonym domu w raju! Położony w pożądanej społeczności Coconut Garden hiszp…
$269,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Coxen Hole, Honduras
Dom 3 pokoi
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten pięknie odnowiony, nowo umeblowany dom samotnie w bardzo sought- after Suntancer społecz…
$289,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 6 pokojów w Coxen Hole, Honduras
Dom 6 pokojów
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Obejmij cechę luksusu karaibskiego z tym znakomitym dwupoziomowym domem, położonym w najbard…
$799,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Ciesz się komfortem, przestrzenią i widokiem na ocean w tej 3-sypialni, 2-łazienka willa zna…
$269,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan 1 to wspaniała społeczność! Z basenem i terenów zielonych, ładne na spacery i przyjem…
$265,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się