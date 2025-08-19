Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Jose Santos Guardiola, Honduras

57 obiektów total found
Dom 1 pokój w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 1 pokój
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
Urocze nowoczesne Caribbean Bungalow w Diamond Rock Resort Witaj w swojej wymarzonej ucieczc…
$199,000
Dom 3 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 3
Tranquility i nowoczesny komfort łączą bezproblemowo w tym pięknie odnowiony rekolekcje nad …
$599,000
Dom 1 pokój w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 1 pokój
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
This partially constructed two-level home sits on 0.212 acres of road-front land in the peac…
$115,000
Dom 3 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 1
Discover this unique ocean view gem in Milton Bight, built by master builder Ben Welcome. …
$359,000
Dom 7 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 7 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 531 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten wspaniały dom jest częścią ekskluzywnego Diamond Hill Resort. Jest podzielony na dwa skr…
$1,000,000
Dom 4 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 4 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy olśniewającą luksusową willę na szczycie malowniczej czeskiej wioski w Roatan,…
$949,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Modern Home in Diamond Hill Resort. This modern-concept home is situated on a gentle slop…
$240,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 3
Welcome to this modern 5-bedroom, 4-bathroom home, built in 2021, nestled within a small com…
$699,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 721 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta charakterystyczna, prywatna rezydencja przy nabrzeżu znajduje się na Marina Point w społe…
$1,45M
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Kolejny Charming 2- Sypialnia domu w Falcon Valley jest gotowy do sprzedaży!! W rogu jest wi…
$199,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy drewniany bungalow w Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Odkryj swój kawałek raju z ty…
$270,000
Dom 2 pokoi w Six Huts, Honduras
Dom 2 pokoi
Six Huts, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
oastal Charm in Milton Bight—Sea Views & Tropical Gardens Escape to the serene beauty of Mi…
$299,900
Dom 6 pokojów w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 6 pokojów
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Tranquil 3- Unit Rental Complex! Położony wzdłuż malowniczej głównej drogi Politilly Bight, …
$289,000
Dom 3 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 3 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swój wymarzony dom w pięknej rezydencji Ocean Hills, z 3 sypialniami i 3,5 łazienkami…
$359,000
Dom 3 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 3 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 3
ZAGROŻENIE 100 'BEACHFRONT OPORTUNITY NA ZABEZPIECZONYM CAMP BAY BEACH! Jak pokazano w książ…
$1,75M
Dom 4 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 4 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do własnego tropikalnego odwrotu w Caribe Point Bight, Roatan! Ten 2-akrowy nabrzeż…
$649,000
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj doskonałą mieszankę spokoju i nowoczesnego komfortu z tym pięknie odnowionym domem pr…
$395,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Nature's Sanctuary was designed and built in 2022 inspired by the mindset of being one with …
$849,000
Dom 5 pokojów w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 5 pokojów
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 3
Nestled in the serene community of Mariposa, this thoughtfully designed concrete home offers…
$420,000
Dom 4 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 4 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Hutton House to klasyczny dom na wyspie tuż nad morzem na Oak Ridge Cay. Ten boat- dostęp ty…
$449,000
Dom 3 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 3 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten kolonialny majątek, położony na niezwykłej posiadłości nad morzem, oferuje niezakłócone …
$749,000
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten wyjątkowy obiekt oferuje dwa domy: dom nad morzem i pensjonat, zapewniając doskonałą rów…
$695,000
Dom 3 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 3 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover your dream home in the beautiful Ocean Hills Residences, featuring 3 bedrooms and 3…
$359,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonałe zwieńczenie naturalnego piękna, spokoju i odosobnienia zagnieżdżone w sercu połudn…
$459,000
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do spokoju dzielnicy Mariposa, gdzie ten piękny 2-sypialnia, 2-łazienka domu oferuj…
$329,000
Dom 3 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj spokojne piękno Lost Isles Estate, zagnieżdżone w spokojnej Calabash Bight Roatan, wr…
$699,000
Dom 4 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 4 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten przestronny dom z 4 sypialniami, 4 łazienkami jest idealnie usytuowany w strzeżonej społ…
$599,000
Dom 2 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalny teren nabrzeża w Port Royal. Ta 6-hektarowa paczka ma 200 'pięknego płaskiego…
$1,000,000
Dom 3 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 3 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Uroczy dwupoziomowy dom w czeskiej wiosce, Roatan. Odkryj ten wspaniały obiekt na wielu 0,06…
$215,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena spadła o 250 000 dolarów. Z spektakularnym 3-akrów nabrzeża, ten jeden-of-a-rodzaju nie…
$1,000,000
