  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Bay Islands
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bay Islands, Honduras

Roatan
221
Jose Santos Guardiola
55
Utila
19
Coxen Hole
16
299 obiektów total found
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
$349,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
$279,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 819 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
$550,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Tut TravelTut Travel
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
$425,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 2 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
$600,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 4 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 44 508 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Century 21Century 21
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. W przeciwieństwie do czegokolwi…
$825,000
$825,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
Absolutnie wspaniałe, przebudowane mieszkanie w absolutnie, wspaniałe miejsce w strażniczej …
$375,000
$375,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 3
Ocean One - Villa 7 oferuje luksusowe 3-sypialnie, 4-łazienkowe rekolekcje w jednym z najbar…
$599,000
$599,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
VernaVerna
Dom 3 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w pięknym domu w Politilly Hill Estates. Ten dom pod klucz znajduje się na .28 hektar…
$389,000
$389,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
Posiadaj kawałek raju West Bay Beach z Condo 804 w Infinity Bay Resort! Ten w pełni umeblow…
$315,000
$315,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w West End, Honduras
Dom 4 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan # 1 wynajęty dom społeczności i rzadkiej luksusowej opcji nabrzeża w West End jest ob…
$825,000
$825,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 058 m²
Liczba kondygnacji 1
Posiadaj kawałek raju w Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. Jest to rzadka okazja, a…
$249,000
$249,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
ENJoY 180 stopień Picturesque Views z sypialni, prywatny basen i salon z Morza Karaibskiego …
$419,000
$419,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten klejnot wyspy, zwany czule "Tree House" znajduje się między West End i West Bay i jest z…
$349,000
$349,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten piękny dom oceanfront ma 3 sypialnie, 2 łazienki; ta ekskluzywna nieruchomość oferuje ws…
$575,000
$575,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$175,000
$175,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Flowers Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Flowers Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 3
Witamy w Pirate 's Cove Hideaway, trzypoziomowej rezydencji z widokiem na ocean, położonej w…
$590,000
$590,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny Dom w Diamond Hill Resort. Ten nowoczesny dom koncepcyjny znajduje się na łagodn…
$240,000
$240,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Nie przegap okazji, aby zabezpieczyć ostatnią dostępną jednostkę w tym południe-po rozwoju! …
$425,000
$425,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj Wave, pierwsze mieszkanie w uroczym Blue Bahia Resort, teraz dostępne do własności. T…
$250,000
$250,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Infinity Bay Beach Resort jest najlepszym miejscem na rajskiej wyspie Roatan, położony wzdłu…
$369,000
$369,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 3 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swój wymarzony dom w pięknej rezydencji Ocean Hills, z 3 sypialniami i 3,5 łazienkami…
$359,000
$359,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Koca Koral Villa, nowa rezydencja na 0,13 akra bujnej hillside wewnątrz bezpiecznej…
$599,000
$599,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
BEACH living at it 's BEST! Ten stoisko sam 3 sypialnia 2 pełna kąpiel w domu oferuje to ALL…
$429,000
$429,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
ZAGROŻENIE GŁÓWNE KONDO - BEZPOŚREDNIE DOSTĘP DO POOLU W ODNIESIENIU DO BAJKI NIEWYKONALNOŚC…
$349,000
$349,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
$699,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w French Harbour, Honduras
Dom 3 pokoi
French Harbour, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz niedrogiego domu z MILLION DOLLAR WIDEW? Mahogany Hills Wille to niedrogi, nowoczesn…
$310,000
$310,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 6 pokojów w Roatan, Honduras
Dom 6 pokojów
Roatan, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten przestronny i uniwersalny, nowy dom dwupoziomowy budowy w założonej strzeżonej społeczno…
$475,000
$475,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Dom 5 pokojów w Up Cay, Honduras
Dom 5 pokojów
Up Cay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten trzypiętrowy dom położony w pięknym obszarze SW Reef Pointe jest dostępny na sprzedaż, a…
$320,000
$320,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English

