Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jose Santos Guardiola, Honduras

mieszkania
7
domy
56
63 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonałe zwieńczenie naturalnego piękna, spokoju i odosobnienia zagnieżdżone w sercu połudn…
$459,000
Dom 2 pokoi w Six Huts, Honduras
Dom 2 pokoi
Six Huts, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Oastal Charm in Milton Bight - Widok na morze i Tropikalne Ogrody Ucieczka do spokojnego pię…
$299,900
Dom 2 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 2 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy wyjątkowy nowy dom, położony w ekskluzywnej posiadłości Aroha, na wzgórzu na w…
$645,000
Dom 4 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 4 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy olśniewającą luksusową willę na szczycie malowniczej czeskiej wioski w Roatan,…
$949,000
Dom 1 pokój w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 1 pokój
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj Blue Crab Casita, uroczy 1-sypialnia, 1-łazienka domu położony w spokojnej i po połud…
$377,000
Dom 3 pokoi w Six Huts, Honduras
Dom 3 pokoi
Six Huts, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Casa Angela, bardzo szczegółowy dom z widokiem na South Shore. Ten niezwykły dom je…
$549,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 551 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj Ultimate w luksusowym mieszkaniu na brzegu morza w Parrot Tree Przejdź do niezrównan…
$1,35M
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
Beachfront Condo 9- 4 Beachfront 124; Second Floor Pension 124; Parrot Tree Plantation Spoko…
$150,000
Dom 4 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 4 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten przestronny dom z 4 sypialniami, 4 łazienkami jest idealnie usytuowany w strzeżonej społ…
$599,000
Dom 5 pokojów w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 5 pokojów
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na odosobnionym odcinku białej plaży piaszczystej, ale zaledwie kilka minut od urok…
$1,45M
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Kolejny Charming 2- Sypialnia domu w Falcon Valley jest gotowy do sprzedaży!! W rogu jest wi…
$199,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do nowoczesnej 5-sypialnia, 4-łazienka domu, zbudowany w 2021 roku, położony w ma…
$699,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Wielki bungalow do wynajęcia w najładniejszym rozwoju na Roatan. Ten dobrze zbudowany drewni…
$270,000
Dom 2 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalny teren nabrzeża w Port Royal. Ta 6-hektarowa paczka ma 200 'pięknego płaskiego…
$1,000,000
Dom 3 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 2
Casitas w Calabash jest oszałamiający 3,5-akrowy nabrzeża posiadłości w Calabash z 105 stóp …
$799,000
Dom 1 pokój w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 1 pokój
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
Urocze nowoczesne Caribbean Bungalow w Diamond Rock Resort Witaj w swojej wymarzonej ucieczc…
$199,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny Dom w Diamond Hill Resort. Ten nowoczesny dom koncepcyjny znajduje się na łagodn…
$240,000
Dom 3 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 3 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 3
ZAGROŻENIE 100 'BEACHFRONT OPORTUNITY NA ZABEZPIECZONYM CAMP BAY BEACH! Jak pokazano w książ…
$1,75M
Dom 3 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj spokojne piękno Lost Isles Estate, zagnieżdżone w spokojnej Calabash Bight Roatan, wr…
$699,000
Dom 6 pokojów w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 6 pokojów
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Tranquil 3- Unit Rental Complex! Położony wzdłuż malowniczej głównej drogi Politilly Bight, …
$289,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
Absolutnie wspaniałe, przebudowane mieszkanie w absolutnie, wspaniałe miejsce w strażniczej …
$399,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 1
Kondominium 2C to przestronny karaibski luksus położony w ekskluzywnej społeczności otoczony…
$399,000
Dom 4 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 4 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Hutton House to klasyczny dom na wyspie tuż nad morzem na Oak Ridge Cay. Ten boat- dostęp ty…
$449,000
Dom 2 pokoi w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 2 pokoi
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy drewniany bungalow w Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Odkryj swój kawałek raju z ty…
$270,000
Dom 1 pokój w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 1 pokój
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten częściowo zbudowany dom dwupoziomowy znajduje się na 0,212 akrach lądu drogowego w spoko…
$115,000
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do spokoju dzielnicy Mariposa, gdzie ten piękny 2-sypialnia, 2-łazienka domu oferuj…
$329,000
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj doskonałą mieszankę spokoju i nowoczesnego komfortu z tym pięknie odnowionym domem pr…
$395,000
Dom 3 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 3 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 1
Price Drop! Odkryj ten unikalny klejnot z widokiem na ocean w Milton Bight, zbudowany przez …
$349,000
Dom 5 pokojów w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 5 pokojów
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w spokojnej społeczności Mariposa, ten przemyślany, betonowy dom oferuje zapierając…
$420,000
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta oszałamiająca 3-akrowa nieruchomość oferuje rzadką kombinację niezakłóconego oceanu, bujn…
$450,000
