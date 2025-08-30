Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Honduras
  3. Roatan
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Roatan, Honduras

Coxen Hole
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium C2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$520,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium A1 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$495,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium # B1 1st Floor East Building. Watercolors Beach Res…
$485,000
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Casa Coral Dreams! Pięknie zaprojektowany ruch w gotowym, dochodowym domu w sercu W…
$850,000
Dom 5 pokojów w Crawfish Rock, Honduras
Dom 5 pokojów
Crawfish Rock, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Casa de Palmas, pięknie zaprojektowany dom położony w spokojnej, strzeżonej społecz…
$699,000
Dom 5 pokojów w Sandy Bay, Honduras
Dom 5 pokojów
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do swojego wymarzonego rekolekcje Karaibów - idealna okazja dla każdego, kto szuk…
$595,000
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 5 246 m²
Liczba kondygnacji 1
Niedrogie i funkcjonalne 2- bed, 1 - apartament znajduje się w Roatan One, Coxen Hole - idea…
$133,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$520,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Condominiums Village D1 1st Floor East Building Watercolors Beach Resor…
$495,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Resort - Faza 2: Village Condominium A2 2nd Floor East Building. Watercolors Be…
$530,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium D2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$530,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj ten pięknie zaprojektowany 2-sypialnia, 2,5-łazienka domu od 2000 m2 ft. na hojny 0.2…
$575,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium C1 1st Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$485,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 3
Ocean One - Villa 7 oferuje luksusowe 3-sypialnie, 4-łazienkowe rekolekcje w jednym z najbar…
$599,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Życie w raju jest bardziej przystępne niż myślisz! Przyjrzyj się temu dwóm sypialnym dwóm je…
$425,000
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 1
Odblokuj potencjał tego niedokończonego betonowego domu z trzema sypialniami, z widokiem na …
$425,000
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 3
Doświadcz najlepszych na wyspie mieszka w tej wykwintnej 3-sypialni, 2-kąpieli domu w presti…
$465,000
Dom 4 pokoi w Thatch Point, Honduras
Dom 4 pokoi
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Prime roadfront nieruchomości w pobliżu Macaw Market jest teraz dostępny! Z dużą widoczności…
$349,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj swój wymarzony dom w tym pięknie przestronnym 3-pokojowym, 3,5-łazienkowym mieszkaniu…
$699,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj doskonałą wyspę mieszkającą z zapierającą dech willą w Coral Views Village. Położony …
$575,000
Dom 3 pokoi w West End, Honduras
Dom 3 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz doskonałej mieszanki współczesnego designu i spokoju na wyspie w tej brand- nowej …
$479,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Czy szukasz ucieczki do raju lu…
$795,000
Dom 6 pokojów w Coxen Hole, Honduras
Dom 6 pokojów
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Obejmij cechę luksusu karaibskiego z tym znakomitym dwupoziomowym domem, położonym w najbard…
$799,000
Dom 3 pokoi w Flowers Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Flowers Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiam pewnego dnia. Wspaniały dom marzeń oceanfront położony na .273 akr partii na że…
$599,000
Dom 5 pokojów w Sandy Bay, Honduras
Dom 5 pokojów
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Charming Island Home z potencjałem dochodowym - Prime Location Near West End! Położony zale…
$420,000
Dom 2 pokoi w West End, Honduras
Dom 2 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny stojący samotnie Cabana w sercu West End. Ten w pełni umeblowany 2-BR, 2-BA Caban…
$243,000
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta 3 sypialnia 2 Bathrooms domu znajduje się w społeczności Sandy Bay jest najlepiej wycenia…
$210,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Zaproszenie całego trzeciego piętra nowego budynku w Caribe Tesoro, nowej 4-sypialni, 3-łazi…
$600,000
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta wyjątkowa nieruchomość konsekwentnie zapewnia wybitne zyski z inwestycji, co czyni ją jed…
$1,22M
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 6 667 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony w samym sercu tropikalnej scenerii, Acqua di Mare to mały, ekskluzywny rozwój skład…
$219,000
