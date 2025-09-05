Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Coxen Hole, Honduras

Dom 3 pokoi w Coxen Hole, Honduras
Dom 3 pokoi
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Witaj w swoim wymarzonym domu w raju! Położony w pożądanej społeczności Coconut Garden hiszp…
$269,000
Dom 3 pokoi w Coxen Hole, Honduras
Dom 3 pokoi
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten pięknie odnowiony, nowo umeblowany dom samotnie w bardzo sought- after Suntancer społecz…
$289,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj idealną równowagę pomiędzy komfortem, luksusem i zrównoważonością w tej ekskluzywnej …
$330,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy wspaniałe, zupełnie nowe kondominium w pożądanej Ludy 's Village, Sandy Bay, R…
$449,000
Dom 6 pokojów w Coxen Hole, Honduras
Dom 6 pokojów
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Obejmij cechę luksusu karaibskiego z tym znakomitym dwupoziomowym domem, położonym w najbard…
$799,000
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Ciesz się komfortem, przestrzenią i widokiem na ocean w tej 3-sypialni, 2-łazienka willa zna…
$269,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony w prestiżowej, strzeżonej społeczności Ludy 's Village w Sandy Bay, Roatan, ten eks…
$350,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
Condo A1 w Ludy 's Village oferuje komfort pod klucz w sercu Sandy Bay. Ten 3-sypialnia, 2-ł…
$199,000
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan 1 to wspaniała społeczność! Z basenem i terenów zielonych, ładne na spacery i przyjem…
$265,000
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwie gustownie urządzone niezależne jednostki. Kącik orientacji gwarantuje prywatność i ładn…
$250,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy wspaniałe, zupełnie nowe kondominium w pożądanej Ludy 's Village, Sandy Bay, R…
$375,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony w samym sercu wsi Ludy, Sandy Bay, Bella Caribbean oferuje nowoczesną wyspę żyjącą …
$184,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj idealną równowagę pomiędzy komfortem, luksusem i zrównoważonością w tej ekskluzywnej …
$380,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj idealną równowagę pomiędzy komfortem, luksusem i zrównoważonością w tej ekskluzywnej …
$350,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 1
Condo B1 w Ludy 's Village oferuje pod klucz umeblowane, 2-sypialnia, 2-łazienka komfort w s…
$180,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony w prestiżowej, strzeżonej społeczności Ludy 's Village w Sandy Bay, Roatán, ten eks…
$380,000
