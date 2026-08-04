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KBK

Gruzja, Kobuleti
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O deweloperze

Grand Millennium Kobuleti to nowoczesny kompleks hotelowy na wybrzeżu Morza Czarnego, łączący wysoki poziom usług, międzynarodowe standardy gościnności i atrakcyjne możliwości inwestycyjne.

Projekt jest realizowany przez firmę deweloperską KBK, która specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych nieruchomości inwestycyjnych. Budujemy obiekty, w których jakość, niezawodność i dbałość o szczegóły stają się podstawą długoterminowej wartości dla inwestorów.

Usługi

Nieruchomości inwestycyjne

Dochody pasywne

Niezawodne partnerstwo

Nasi agenci w Gruzja
Lasha Goreziani
Lasha Goreziani
2 obiekty
IRINA PARFENOVA
IRINA PARFENOVA
Inni programiści
Tower Group
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2015
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 2
“ Grupa wieżowa ” jest spółką dziecięcą, grupą rozwojową “ Gza ”, firmą z 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwoju. “ Grupa wieżowa ” pomyślnie zakończyła niezliczoną liczbę projektów rozwojowych: “ Batumi Central ” – Kompleks kolejowy, który w 2021 r. Będzie mieścił oddział międz…
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Seashell
Gruzja, Sarpi
Rok założenia firmy 2022
Nowe budynki 1
Projekt SeaShell jest realizowany przez młodą i ambitną firmę - Seahell Build, która łączy specjalistów z Europy z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystujemy naszą najlepszą wiedzę i doświadczenie do tworzenia willi najwyższej jakości. Obiekt jest projektowany zgodnie z europejskimi standard…
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ELT Building
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2017
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 4
Elt Building jest firmą deweloperską i budowlaną, która rozpoczęła znaczną działalność w Adżarii, szczególnie w Batumi od 2017 roku. Firmą był wielofunkcyjny kompleks apartamentów Sunrise w nowym bulwarze, na pierwszej linii wybrzeża Morza Czarnego z dobrze rozwiniętymi udogodnieniami i w…
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European Village
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 1
European Village jest jedyną firmą w zachodniej Gruzji, która specjalizuje się w budowie luksusowych willi przy użyciu europejskich technologii dla komfortowego życia i inwestycji.Tworzymy tylko produkty o szybkiej kapitalizacji i wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. Wymyślamy ideę najlepsz…
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Citron Group
Gruzja, Batumi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3 Nieruchomości komercyjne 1
Citron Group posiada bogate doświadczenie na rynku nieruchomości w Batumi. Obecnie firma realizuje budowę dwóch projektów: Citron Residence Batumi i Citron Residence Chakvi. Firma opracowała już jeden z kompleksów wakacyjnych w Batumi Citron Cottage.Firma współpracuje z jednym z największych…
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