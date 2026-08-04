Grand Millennium Kobuleti to nowoczesny kompleks hotelowy na wybrzeżu Morza Czarnego, łączący wysoki poziom usług, międzynarodowe standardy gościnności i atrakcyjne możliwości inwestycyjne.
Projekt jest realizowany przez firmę deweloperską KBK, która specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych nieruchomości inwestycyjnych. Budujemy obiekty, w których jakość, niezawodność i dbałość o szczegóły stają się podstawą długoterminowej wartości dla inwestorów.
Nieruchomości inwestycyjne
Dochody pasywne
Niezawodne partnerstwo