Mieszkanie w nowym budynku The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Luxury Apartments for Senegambia Strip The Hub - luksusowe życie w sercu Senegambii Ceny zaczynają się od 114,000 dolarów za 1-pokojowe mieszkanie Odkryj nowy standard życia w The Hub, wyjątkowy luksusowy kompleks apartamentowy położony w tętniącym życiem sercu słynnej Senegambia Strip. Oferując doskonałą mieszankę współczesnego designu i wygody, The Hub zapewnia styl życia jak żaden inny, z przestronnych, wypełnionych światłem apartamentów, wykończenia premium i szereg udogodnień na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami dzisiaj aby dowiedzieć się więcej i zabezpieczyć swoje miejsce w jednym z najbardziej wysublimowanych adresów w Gambia! CALL 2696613 WIĘCEJ INFORMACJI I REZERWY Główne cechy: Pierwsza lokalizacja: Korzystaj z łatwego dostępu do światowej klasy plaż, tętniącego życiem nocnym, restauracji, atrakcji kulturalnych i wszystkiego, co sprawia, że Senegambia bicia serca Gambia. Nowoczesne Residences: Wybierz jedną z wielu pięknie urządzonych apartamentów z high-end wykończenia i przemyślanych układów. Ciesz się przestronne, jasne apartamenty z high- end wykończenia. Sprzedaż detaliczna i jadalnia: Kawiarnie, restauracje i sklepy na najwyższym poziomie wygody. Bezpieczny parking: Parking podziemny z całodobową ochroną. Backup Power & Water: Niezawodne narzędzia, zapewnić komfort i spokój umysłu. Profesjonalne zarządzanie: Korzystaj z profesjonalnego zarządzania, zapewniając bezpieczne, czyste i dobrze utrzymane środowisko, które pozwala skupić się na cieszyć się nowym domu. Położony zaledwie kilka kroków od tętniącej życiem Senegambia Strip, The Hub oferuje idealne połączenie luksusu i lokalizacji. Dzięki elastycznym planom płatności, posiadanie wymarzonego domu nigdy nie było łatwiejsze. Warunki płatności: Wariant 1: 30% zaliczki, 40% przy zakończeniu budowy, 30% przy przekazaniu. Wariant 2: 20% zaliczki, przy czym saldo dzieli się kwartalnie do dnia przekazania. Skontaktuj się z nami dzisiaj aby dowiedzieć się więcej i zabezpieczyć swoje miejsce w jednym z najbardziej wysublimowanych adresów w Gambia! CALL 2696613 WIĘCEJ INFORMACJI I REZERWY Cechy 2 Główne wpisy Bezpieczeństwo 24 / 7 Urządzenie klimatyzacyjne Apartamenty Moc kopii zapasowej Balkony Buy-to-- CCTV System bezpieczeństwa Blisko plaży Opieka zdrowotna w pobliżu Recepcja stylu hotelu Możliwości inwestycyjne Plan płatności Wykończenie jakości Balkon widoku morskiego Sklepy i centra handlowe w pobliżu Garaż podziemny