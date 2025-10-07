Mieszkanie w nowym budynku The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Luxury Apartments for Senegambia Strip
The Hub - luksusowe życie w sercu Senegambii
Ceny zaczynają się od 114,000 dolarów za 1-pokojowe mieszkanie
Odkryj nowy standard życia w The Hub, wyjątkowy luksusowy kompleks apartamentowy położony w tętniącym życiem sercu słynnej Senegambia Strip. Oferując doskonałą mieszankę współczesnego designu i wygody, The Hub zapewnia styl życia jak żaden inny, z przestronnych, wypełnionych światłem apartamentów, wykończenia premium i szereg udogodnień na najwyższym poziomie.
Skontaktuj się z nami dzisiaj
aby dowiedzieć się więcej i zabezpieczyć swoje miejsce w jednym z najbardziej wysublimowanych adresów w Gambia!
CALL 2696613 WIĘCEJ INFORMACJI I REZERWY
Główne cechy:
Pierwsza lokalizacja:
Korzystaj z łatwego dostępu do światowej klasy plaż, tętniącego życiem nocnym, restauracji, atrakcji kulturalnych i wszystkiego, co sprawia, że Senegambia bicia serca Gambia.
Nowoczesne Residences:
Wybierz jedną z wielu pięknie urządzonych apartamentów z high-end wykończenia i przemyślanych układów.
Ciesz się przestronne, jasne apartamenty z high- end wykończenia.
Sprzedaż detaliczna i jadalnia:
Kawiarnie, restauracje i sklepy na najwyższym poziomie wygody.
Bezpieczny parking:
Parking podziemny z całodobową ochroną.
Backup Power & Water:
Niezawodne narzędzia, zapewnić komfort i spokój umysłu.
Profesjonalne zarządzanie:
Korzystaj z profesjonalnego zarządzania, zapewniając bezpieczne, czyste i dobrze utrzymane środowisko, które pozwala skupić się na cieszyć się nowym domu.
Położony zaledwie kilka kroków od tętniącej życiem Senegambia Strip, The Hub oferuje idealne połączenie luksusu i lokalizacji. Dzięki elastycznym planom płatności, posiadanie wymarzonego domu nigdy nie było łatwiejsze.
Warunki płatności:
Wariant 1: 30% zaliczki, 40% przy zakończeniu budowy, 30% przy przekazaniu.
Wariant 2: 20% zaliczki, przy czym saldo dzieli się kwartalnie do dnia przekazania.
Cechy
2 Główne wpisy
Bezpieczeństwo 24 / 7
Urządzenie klimatyzacyjne
Apartamenty
Moc kopii zapasowej
Balkony
Buy-to--
CCTV System bezpieczeństwa
Blisko plaży
Opieka zdrowotna w pobliżu
Recepcja stylu hotelu
Możliwości inwestycyjne
Plan płatności
Wykończenie jakości
Balkon widoku morskiego
Sklepy i centra handlowe w pobliżu
Garaż podziemny
Lokalizacja na mapie
Sukuta, Gambia
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
