Mieszkanie w nowym budynku The Platinum Tower

Studios i 2 & 3 Sypialnia w pełni umeblowane apartamenty 124; Platinum Tower 124; Cape Point
Doświadczenie Luksusowe Oceanfront Życie w Platinum Tower w Cape Point.
Witamy w Platinum Tower - głównym luksusowym rozwoju Gambia doskonale umieszczone w prestiżowej dzielnicy Capepoint Bakau. Ten oszałamiający 11-piętrowy cud oferuje zapierające dech w piersiach widoki na Ocean Atlantycki i ustanawia nowy standard dla wyrafinowanego życia na nabrzeżu.
PIERWSZE OFERTOWANE APARTAMENTY FULLYFIKOWANE
W tym AC 'S I FULLY FITTED KICHEN
Wyjątkowe oferty rabatowe
Uzyskaj znaczne oszczędności na cenach notowanych:
- 10% zniżki na notowane ceny dewelopera, ważne do 31 stycznia 2025 r.
- Dodatkowe 15% zniżki na 100% płatności gotówkowej
Na przykład:
Cena notowana przez dewelopera za standardową jednostkę: €235,000
Z 10% zniżką: €211,500
Dostępna jest dodatkowa zniżka 5% z pełną płatnością gotówkową. 15% WYNIK OGÓŁEM
Te znaczne oszczędności stanowią wyjątkową okazję do inwestowania w Wieżę Platinum w preferencyjnych cenach. Wszystkie rabaty są stosowane do oficjalnych cen notowanych dewelopera, jak pokazano w ich cenniku.
Skontaktuj się z Gamreality dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o tych ekskluzywnych możliwości rabatu i zabezpieczyć luksusowy apartament w najlepszej możliwej cenie.
Uwaga: Obowiązują warunki. Zniżki są uzależnione od przestrzegania harmonogramu płatności i nie mogą być łączone z innymi ofertami od dewelopera.
Strategicznie położony w samym sercu Cape Point, gdzie liczne ambasady, konsulaty, organizacje pozarządowe, Medical Research Council (MRC) i inne instytucje międzynarodowe ustaliły swoją obecność, Platinum Tower oferuje idealne miejsce zamieszkania dla personelu dyplomatycznego, emigrantów i profesjonalistów poszukujących luksusowych zakwaterowania w bezpiecznym i prestiżowym otoczeniu.
RODZAJE APARTAMENTU I PRICING:
Studio: Od €89,900
2 Apartamenty w sypialni: Od €154,300
3 Sypialnia Apartamenty: Od €231,700
Luksusowe Penthouses: Od €392,300
OBSZARY FLOOR:
Studio: 40.54 m ² wewnętrzne + przestronne tarasy do 21.85 m ²
2 Sypialnia: 84.08 m ² wewnętrzny + tarasy do 49.56 m ²
3 Sypialnia: 127.40 m ² wewnętrzna + tarasy do 74.40 m ²
Penthouses: 154 m ² wewnętrzne + ekspansywne 192.60 m ² tarasy
Każdy elegancko wykonane studio, 2 i 3-pokojowe apartamenty:
Przestronne układy od 156 do 187 metrów kwadratowych
Duże tarasy prywatne z panoramicznym widokiem na ocean
W pełni umeblowane wnętrza z wykończeniami premium
W pełni wyposażona kuchnia importowana z urządzeniami marki
Podziel klimatyzację
Szybkie łącza szerokopasmowe
Zapasowe systemy wodne i energetyczne
Wyłączne udogodnienia rezydentów obejmują:
Windy o dużej prędkości
Parking dedykowany
Na siłowni
24 / 7 ochrona z CCTV
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
Pomieszczenia i kawiarnie detaliczne wewnątrz kompleksu
Platinum Tower znajduje się w zamożnej dzielnicy Capepoint i oferuje łatwy dostęp do centrów biznesowych, miejsc rozrywki i najlepszych atrakcji. Rozwój łączy spokój nabrzeża morskiego z wygodą dostępności dla miast.
Penthouse i różne plany pięter są dostępne, aby dostosować swoje preferencje. Doświadcz sztuki podnoszenia życia w Platinum Tower, gdzie luksus spełnia spokój przez ocean.
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zaplanować oglądanie lub dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej możliwości inwestycyjnej w najbardziej prestiżowym rozwoju mieszkaniowym Gambia.
CALL + 220 2696613 NA WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH I REZERWACJI
Cechy
Bezpieczeństwo 24 / 7
Trzyletni plan płatności
Urządzenie klimatyzacyjne
Apartamenty
Moc kopii zapasowej
Balkony
Buy-to--
Blisko plaży
Blisko pola golfowego
Winda
W pełni umeblowane
Recepcja stylu hotelu
Przywieziona kuchnia
Możliwości inwestycyjne
Wykończenie jakości
Obszar cichy
Balkon widoku morskiego
Garaż podziemny
Lokalizacja na mapie
Serrekunda, Gambia
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
