Mieszkanie w nowym budynku The Platinum Tower

Serrekunda, Gambia
$105,262
26
ID: 23231
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gambia
  • Region / Państwo
    Kanifing Municipal Council
  • Miasto
    Serrekunda

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Studios i 2 & 3 Sypialnia w pełni umeblowane apartamenty 124; Platinum Tower 124; Cape Point Doświadczenie Luksusowe Oceanfront Życie w Platinum Tower w Cape Point. Witamy w Platinum Tower - głównym luksusowym rozwoju Gambia doskonale umieszczone w prestiżowej dzielnicy Capepoint Bakau. Ten oszałamiający 11-piętrowy cud oferuje zapierające dech w piersiach widoki na Ocean Atlantycki i ustanawia nowy standard dla wyrafinowanego życia na nabrzeżu. PIERWSZE OFERTOWANE APARTAMENTY FULLYFIKOWANE W tym AC 'S I FULLY FITTED KICHEN Wyjątkowe oferty rabatowe Uzyskaj znaczne oszczędności na cenach notowanych: - 10% zniżki na notowane ceny dewelopera, ważne do 31 stycznia 2025 r. - Dodatkowe 15% zniżki na 100% płatności gotówkowej Na przykład: Cena notowana przez dewelopera za standardową jednostkę: €235,000 Z 10% zniżką: €211,500 Dostępna jest dodatkowa zniżka 5% z pełną płatnością gotówkową. 15% WYNIK OGÓŁEM Te znaczne oszczędności stanowią wyjątkową okazję do inwestowania w Wieżę Platinum w preferencyjnych cenach. Wszystkie rabaty są stosowane do oficjalnych cen notowanych dewelopera, jak pokazano w ich cenniku. Skontaktuj się z Gamreality dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o tych ekskluzywnych możliwości rabatu i zabezpieczyć luksusowy apartament w najlepszej możliwej cenie. Uwaga: Obowiązują warunki. Zniżki są uzależnione od przestrzegania harmonogramu płatności i nie mogą być łączone z innymi ofertami od dewelopera. Strategicznie położony w samym sercu Cape Point, gdzie liczne ambasady, konsulaty, organizacje pozarządowe, Medical Research Council (MRC) i inne instytucje międzynarodowe ustaliły swoją obecność, Platinum Tower oferuje idealne miejsce zamieszkania dla personelu dyplomatycznego, emigrantów i profesjonalistów poszukujących luksusowych zakwaterowania w bezpiecznym i prestiżowym otoczeniu. RODZAJE APARTAMENTU I PRICING: Studio: Od €89,900 2 Apartamenty w sypialni: Od €154,300 3 Sypialnia Apartamenty: Od €231,700 Luksusowe Penthouses: Od €392,300 OBSZARY FLOOR: Studio: 40.54 m ² wewnętrzne + przestronne tarasy do 21.85 m ² 2 Sypialnia: 84.08 m ² wewnętrzny + tarasy do 49.56 m ² 3 Sypialnia: 127.40 m ² wewnętrzna + tarasy do 74.40 m ² Penthouses: 154 m ² wewnętrzne + ekspansywne 192.60 m ² tarasy Każdy elegancko wykonane studio, 2 i 3-pokojowe apartamenty: Przestronne układy od 156 do 187 metrów kwadratowych Duże tarasy prywatne z panoramicznym widokiem na ocean W pełni umeblowane wnętrza z wykończeniami premium W pełni wyposażona kuchnia importowana z urządzeniami marki Podziel klimatyzację Szybkie łącza szerokopasmowe Zapasowe systemy wodne i energetyczne Wyłączne udogodnienia rezydentów obejmują: Windy o dużej prędkości Parking dedykowany Na siłowni 24 / 7 ochrona z CCTV Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Pomieszczenia i kawiarnie detaliczne wewnątrz kompleksu Platinum Tower znajduje się w zamożnej dzielnicy Capepoint i oferuje łatwy dostęp do centrów biznesowych, miejsc rozrywki i najlepszych atrakcji. Rozwój łączy spokój nabrzeża morskiego z wygodą dostępności dla miast. Penthouse i różne plany pięter są dostępne, aby dostosować swoje preferencje. Doświadcz sztuki podnoszenia życia w Platinum Tower, gdzie luksus spełnia spokój przez ocean. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zaplanować oglądanie lub dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej możliwości inwestycyjnej w najbardziej prestiżowym rozwoju mieszkaniowym Gambia. CALL + 220 2696613 NA WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH I REZERWACJI Cechy Bezpieczeństwo 24 / 7 Trzyletni plan płatności Urządzenie klimatyzacyjne Apartamenty Moc kopii zapasowej Balkony Buy-to-- Blisko plaży Blisko pola golfowego Winda W pełni umeblowane Recepcja stylu hotelu Przywieziona kuchnia Możliwości inwestycyjne Wykończenie jakości Obszar cichy Balkon widoku morskiego Garaż podziemny

Lokalizacja na mapie

Serrekunda, Gambia
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

