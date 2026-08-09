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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vienne, Francja

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mieszkania
49
domy
4
93 obiekty total found
Zamek w Chatellerault, Francja
Zamek
Chatellerault, Francja
Piękny zamek z 19. Wiek, 5 sypialni i łazienek, otoczone dużym parkiem, pensjonatem, podgrze…
$1,28M
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Zamek 26 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 26 pokojów
Poitiers, Francja
Pokoje 26
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Wyjątkowy zamek pod koniec XIX wieku w sercu Poitou, wyróżniający się przemyślanym i wygodny…
$2,93M
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Zamek 30 pokojów w , Francja
Zamek 30 pokojów
, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Rzadka oferta na rynku prestiżowych nieruchomości we Francji to w pełni odnowiony zamek XIX …
$2,11M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Roussillon, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Roussillon, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$248,010
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Zamek 10 pokojów w Anjou, Francja
Zamek 10 pokojów
Anjou, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Wspaniały zamek XIX wieku na sprzedaż w AnjouW malowniczej i spokojnej okolicy, na drodze z …
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Apartments
$296,287
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Mieszkanie 5 pokojów w Roussillon, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 96 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$314,297
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$335,792
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Mieszkanie 4 pokoi w Roussillon, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Roussillon, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$296,868
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Mieszkanie 3 pokoi w Pont Eveque, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pont Eveque, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
$231,220
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Mieszkanie 4 pokoi w Roussillon, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Roussillon, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$277,116
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Mieszkanie 5 pokojów w Roussillon, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 93 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$308,487
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Mieszkanie 5 pokojów w Roussillon, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 93 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$284,087
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Mieszkanie 5 pokojów w Poitiers, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 108 m²
Piętro 4
Apartments
$440,364
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Mieszkanie 4 pokoi w Pont Eveque, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Pont Eveque, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1
Odkryj nowe zakwaterowanie w sercu Pont Evec, w cichej i mieszkalnej okolicy: Clos Sibil. Te…
$300,459
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Zamek 10 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 10 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek XVIII wieku w dobrym stanie, 27 km od Poitiers (lotnisko, TGV).Zamek o powie…
$2,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Apartments
$323,011
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$224,249
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Apartments
$304,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Apartments
$302,097
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Mieszkanie 3 pokoi w Pont Eveque, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pont Eveque, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
Odkryj nowe zakwaterowanie w sercu Pont Evec, w cichej i mieszkalnej okolicy: Clos Sibil. Te…
$255,597
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Apartments
$304,421
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Mieszkanie 2 pokoi w Roussillon, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Roussillon, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$187,237
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Mieszkanie 5 pokojów w Roussillon, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 92 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$297,449
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2
Apartments
$212,630
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Mieszkanie 4 pokoi w Roussillon, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Roussillon, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$258,396
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Mieszkanie 5 pokojów w Roussillon, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 92 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$292,802
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Mieszkanie 4 pokoi w Pont Eveque, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Pont Eveque, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Odkryj nowe zakwaterowanie w sercu Pont Evec, w cichej i mieszkalnej okolicy: Clos Sibil. Te…
$305,060
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Mieszkanie 3 pokoi w Pont Eveque, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pont Eveque, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2
Odkryj nowe zakwaterowanie w sercu Pont Evec, w cichej i mieszkalnej okolicy: Clos Sibil. Te…
$255,539
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4
Apartments
$341,602
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Parametry nieruchomości w Vienne, Francja

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