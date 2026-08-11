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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Versailles, Francja

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2 obiekty total found
Rezydencja 12 pokojów w Wersal, Francja
Rezydencja 12 pokojów
Wersal, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa willa znajduje się w prestiżowym mieście (78430), zaledwie 20 minut od, na malo…
$2,10M
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Agencja
Hotel Invest
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Mieszkanie 2 pokoi w Plaisir, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Plaisir, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy w historycznej gminie Plaisir, Ile-de-France, Francja Kompleks o…
$257,990
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Parametry nieruchomości w Versailles, Francja

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Tanie
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