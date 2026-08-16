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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Upper Savoy, Francja

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Annecy
400
Thonon les Bains
173
Bonneville
74
Passy
63
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647 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Rumilly, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Rumilly, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 85 m²
Apartments
$344,701
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Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
Apartments
$385,755
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Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Apartments
$298,727
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Weź udział w tworzeniu mieszkań w centrum Annecy. Jest to wyjątkowy obszar mieszkalny, opart…
$355,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartments
$540,289
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Mieszkanie 4 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 114 m²
Piętro 6
Apartments
$1,32M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$397,838
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Mieszkanie 3 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
Apartments
$551,908
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Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Weź udział w tworzeniu mieszkań w centrum Annecy. Jest to wyjątkowy obszar mieszkalny, opart…
$375,297
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Zamek 6 pokojów w Rue des Bolliets, Francja
Zamek 6 pokojów
Rue des Bolliets, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 900 m²
Wyjątkowy zamek XIII wieku w Savoy - w pobliżu granicy SzwajcariiTen zamek Savoy XIII wieku,…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciez, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sciez, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
Apartments
$237,693
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Mieszkanie 4 pokoi w Thonon les Bains, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Thonon les Bains, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 6
Przy bramach dzielnicy Consis w Tonon- les- Bains, odkryj naszą nową przestrzeń życiową blis…
$522,279
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Mieszkanie 1 pokój w Thonon les Bains, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Thonon les Bains, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Apartments
$281,183
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Mieszkanie 3 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 3
Piętro 3
Apartments
$427,467
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Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Apartments
$426,421
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Mieszkanie 2 pokoi w Passy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Passy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$319,526
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciez, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sciez, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Apartments
$246,566
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Mieszkanie 4 pokoi w Passy, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Passy, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 88 m²
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$494,742
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Mieszkanie 4 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Apartments
$726,659
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Mieszkanie 3 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5
Apartments
$589,089
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Mieszkanie 3 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6
Apartments
$504,967
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Mieszkanie 2 pokoi w Passy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Passy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$292,569
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciez, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sciez, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$280,835
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Mieszkanie 5 pokojów w Annecy, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Annecy, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 122 m²
Piętro 6
Apartments
$1,28M
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Mieszkanie 4 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2
Apartments
$564,689
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Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Apartments
$370,650
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Mieszkanie 2 pokoi w Passy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Passy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$269,563
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Mieszkanie 3 pokoi w Thonon les Bains, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thonon les Bains, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Apartments
$379,945
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciez, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sciez, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Apartments
$238,725
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciez, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sciez, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Apartments
$234,457
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Typy nieruchomości w Upper Savoy.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Upper Savoy, Francja

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