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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Poitiers, Francja

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mieszkania
35
domy
3
38 obiektów total found
Zamek 26 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 26 pokojów
Poitiers, Francja
Pokoje 26
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Wyjątkowy zamek pod koniec XIX wieku w sercu Poitou, wyróżniający się przemyślanym i wygodny…
$2,93M
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2
Apartments
$212,630
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4
Apartments
$341,602
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$541,567
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Apartments
$312,554
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$552,721
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TekceTekce
Zamek 6 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 6 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Elektroniczny zamek XIX wieku w dolinie zamków Loire, 15 minut do centrum Poitiers.Zamek 800…
$6,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Apartments
$302,097
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3
Apartments
$231,220
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3
Apartments
$224,249
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Apartments
$312,554
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Apartments
$219,601
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartments
$325,335
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$558,995
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Mieszkanie 4 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 89 m²
Piętro 3
Apartments
$417,126
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$573,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$552,721
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$541,567
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$224,249
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Apartments
$295,125
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Apartments
$304,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3
Apartments
$304,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
W samym sercu chronionego sektora Poitiers, 2 kroki od sklepów i transportu, jest to XVII wi…
$573,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
Apartments
$289,316
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Apartments
$304,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Apartments
$296,287
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Mieszkanie 3 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4
Apartments
$341,602
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Apartments
$223,087
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Mieszkanie 2 pokoi w Poitiers, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Poitiers, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartments
$231,220
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Zamek 10 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 10 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek XVIII wieku w dobrym stanie, 27 km od Poitiers (lotnisko, TGV).Zamek o powie…
$2,14M
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Parametry nieruchomości w Poitiers, Francja

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