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Mieszkania na sprzedaż w Nord, Francja

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Lille
610
Roubaix
400
Tourcoing
120
Croix
32
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610 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$173,125
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 3
Apartments
$96,199
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 3
Apartments
$101,926
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Apartments
$257,557
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Apartments
$361,761
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Apartments
$182,033
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$234,706
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4
Apartments
$287,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2
Apartments
$193,458
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$95,055
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
Apartments
$205,271
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$93,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2
Apartments
$190,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Croix, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Croix, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2
Mniej niż 10 km na północny wschód od Lille, odkryj naszą nową przestrzeń życiową w Croix, o…
$486,841
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Mieszkanie 2 pokoi w Croix, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Croix, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1
Mniej niż 10 km na północny wschód od Lille, odkryj naszą nową przestrzeń życiową w Croix, o…
$320,920
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 5
Apartments
$104,216
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Mieszkanie 4 pokoi w Rue de France, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Rue de France, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 6
Apartments
$711,671
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$212,630
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$232,382
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$210,306
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Mieszkanie 2 pokoi w Lille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Apartments
$271,112
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5
Apartments
$188,811
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$272,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4
Apartments
$187,843
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Mieszkanie 1 pokój w Loos, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Loos, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 4
Apartments
$98,762
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Mieszkanie 4 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
Apartments
$338,891
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2
Słynna perła architektury i wystroju, która zdobiła wnętrza od pokoleń, jest doskonałym przy…
$394,295
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$95,055
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Mieszkanie 2 pokoi w Lille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1
Apartments
$274,986
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$177,191
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Typy nieruchomości w Nord.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Nord, Francja

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