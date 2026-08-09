Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Nantes
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nantes, Francja

;
Orvault
59
108 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
Piętro 5
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$382,269
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4
Apartments
$236,914
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
Apartments
$326,265
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$347,411
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$359,031
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$292,802
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1
Apartments
$270,725
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Apartments
$306,977
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4
Apartments
$369,836
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2
Apartments
$344,390
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$207,982
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 7
Apartments
$265,032
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Apartments
$245,047
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$339,278
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$339,278
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5
Apartments
$255,040
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3
Apartments
$349,270
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$362,516
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$362,516
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Apartments
$297,464
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Apartments
$325,103
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
Piętro 4
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$347,411
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Piętro 4
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$420,612
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Apartments
$265,845
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$234,706
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Apartments
$303,375
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Apartments
$321,501
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$281,183
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orvault, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Orvault, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Apartments
$355,312
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Clisson, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clisson, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
71 domów. 60 zbiorowych, 11 indywidualnych. Dla każdego mieszkania jest otwarty obszar: balk…
$217,277
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Nantes.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nantes, Francja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się