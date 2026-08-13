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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lons le Saunier, Francja

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1 obiekt total found
Zamek 6 pokojów w Pont de Poitte, Francja
Zamek 6 pokojów
Pont de Poitte, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 000 m²
Rzadki renesansowy zamek z bogatą historią.Normandia, 80 km od Paryża. Zamek 1000m2, eleganc…
$5,20M
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Parametry nieruchomości w Lons le Saunier, Francja

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