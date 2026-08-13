Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Fontainebleau
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Fontainebleau, Francja

;
1 obiekt total found
Zamek 10 pokojów w Fontainebleau, Francja
Zamek 10 pokojów
Fontainebleau, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 900 m²
Kilka minut od Fontainebleau znajduje się 900 m & sup2; zamek na 28-hektarowej działce, międ…
$4,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Fontainebleau, Francja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się