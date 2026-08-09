Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Caen
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Caen, Francja

;
Ifs
8
70 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1
$249,579
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Apartments
$273,049
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$621,622
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 87 m²
VIId; Spis treści
$534,479
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 127 m²
VIId; Spis treści
$812,176
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$656,480
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 4
Apartments
$235,984
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Apartments
$424,098
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 4
Apartments
$245,279
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
VIId; Spis treści
$569,336
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$615,813
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$351,501
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartments
$276,883
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$330,587
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$644,861
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$225,876
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$285,830
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$546,098
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$355,684
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$352,896
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ifs, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ifs, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się przy bramach Cana i mniej niż pół godziny od plaż w Whistream: Miast…
$270,493
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 5
Apartments
$295,590
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$383,431
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
Apartments
$313,716
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 4
Apartments
$233,196
Zostaw prośbę
Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$644,861
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5
Apartments
$433,277
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Piętro 4
Apartments
$406,669
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 2
Piętro 1
Apartments
$262,592
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Caen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Caen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$360,309
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Caen.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Caen, Francja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się