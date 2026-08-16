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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dolny-Ren, Francja

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Strasburg
576
Hoenheim
83
Haguenau Wissembourg
8
Bischheim
3
584 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 4
Apartments
$160,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Mittelhausbergen, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Mittelhausbergen, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
W samym sercu wsi i rzut kamieniem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiamy Pańs…
$322,430
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 2
Apartments
$138,035
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Mittelhausbergen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mittelhausbergen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
W samym sercu wsi i rzut kamieniem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiamy Pańs…
$223,668
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
Odkryj w podglądzie nasz nowy adres znajduje się w Strasburgu, ludzkiej powierzchni mieszkal…
$245,163
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3
Strasburg, ze swoją wspaniałą katedrą wyrzeźbioną jak koronki, jest uważany za jedno z najpi…
$402,021
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Piętro 4
Twój jedyny adres w Strasburgu. Przyjdź i odkryj swój nowy adres, część głównego projektu mi…
$284,436
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Mieszkanie 2 pokoi w Hoenheim, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hoenheim, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Apartments
$207,878
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
Apartments
$266,078
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Mieszkanie 2 pokoi w Mittelhausbergen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mittelhausbergen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
W samym sercu wsi i rzut kamieniem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiamy Pańs…
$238,192
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 8
Apartments
$166,618
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Obszar mieszkalny, który znajduje się w dzielnicy Kronenburg w Strasburgu, oferuje trzy rodz…
$324,754
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
Apartments
$600,824
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Apartments
$160,344
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2
Strasburg, stolica europejska, zajmuje strategiczne stanowisko w sercu Europy. Rzut kamienie…
$659,268
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 5
Strasburg, ze swoją wspaniałą katedrą wyrzeźbioną jak koronki, jest uważany za jedno z najpi…
$796,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Mittelhausbergen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mittelhausbergen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1
W samym sercu wsi i rzut kamieniem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiamy Pańs…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 2
Apartments
$157,555
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Mieszkanie 3 pokoi w Hoenheim, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Hoenheim, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Apartments
$299,508
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Mieszkanie 3 pokoi w Soufflenheim, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Soufflenheim, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy projekt w Sufflenheim i nadaj sobie niepowtarzalną jakość życia, stając się…
$248,649
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2
Apartments
$338,116
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Piętro 4
Apartments
$151,978
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Mieszkanie 1 pokój w Hoenheim, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Hoenheim, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 4
Apartments
$163,136
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4
Odkryj w podglądzie nasz nowy adres znajduje się w Strasburgu, ludzkiej powierzchni mieszkal…
$297,449
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 6
Apartments
$160,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Hoenheim, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Hoenheim, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Apartments
$282,142
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Apartments
$214,605
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Strasburg, ze swoją wspaniałą katedrą wyrzeźbioną jak koronki, jest uważany za jedno z najpi…
$679,950
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Mieszkanie 2 pokoi w Hoenheim, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hoenheim, Francja
Sypialnie 2
Piętro 1
Apartments
$259,920
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 4
Apartments
$142,218
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Typy nieruchomości w Dolny-Ren.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dolny-Ren, Francja

Tanie
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