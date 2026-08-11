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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w LHay les Roses, Francja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w LHay les Roses, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
LHay les Roses, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 17
Nowy kompleks mieszkaniowy w L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, Francja Dobrze utrzymany kompl…
$352,787
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Zamek 35 pokojów w Villeneuve le Roi, Francja
Zamek 35 pokojów
Villeneuve le Roi, Francja
Pokoje 35
Powierzchnia 1 700 m²
Historyczny zamek w Ile de FranceZamek 35 pokoje 25 sypialnie 1700 m2Ile- de- Francja. Położ…
$13,84M
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Parametry nieruchomości w LHay les Roses, Francja

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