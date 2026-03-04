Mieszkanie w nowym budynku Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Hayat Beach Resort to coś więcej niż zabudowa mieszkaniowa; jest to wizja nowoczesnego wybrzeża żyjącego w jednej z najbardziej dynamicznych nowo powstających stref Morza Czerwonego. Położony w samym sercu dzielnicy Al Ahyaa, ten projekt premium łączy w sobie energię architektoniczną, komfort zorientowany na leisure i silne podstawy inwestycyjne. Jego strategiczne położenie w pobliżu wybrzeża zapewnia mieszkańcom cieszyć się atmosferą w stylu wakacyjnym z płynną dostępnością - co czyni go idealnym dla właścicieli domów wakacyjnych i eleganckich inwestorów.

Lokalizacja Advantage - Dlaczego Al Ahyaa?

Al Ahyaa szybko staje się jednym z najbardziej ekscytujących ośrodków mieszkalnych i turystycznych Hurghady. Znany z otwartego dostępu do plaży i bliskości luksusowego miejsca przeznaczenia El Gouna, oferuje doskonałą równowagę między spokojnym życiem przybrzeżnym i wygodnym życiem miasta.

Hayat Beach Resort korzyści z:

Prime Coastal Position: Bezpośredni dostęp do pięknych wód Morza Czerwonego.

Bliskość do El Gouna: Zaledwie kilka minut jazdy od światowej klasy pól golfowych, mariny i dobre jedzenie.

Rozwój na większą skalę Strefa: Położony w obszarze charakteryzującym się nowszymi, nowoczesnymi kurortami i rozbudowaną infrastrukturą.

Resort Lifestyle: Spokojna, premium atmosfera daleka od hałasu centralnego Hurghady, ale w pełni połączona ze wszystkimi codziennymi potrzebami.

Al Ahyaa przyciąga różnorodną mieszankę urlopowiczów i rezydentów długoterminowych poszukujących przystępnego, ale wysokiej jakości stylu życia nad morzem. Jego ciągły rozwój zapewnia stały wzrost wartości.

Architectural Vision & Design

Hayat Beach Resort rozciąga imponujące 30,000 metrów kwadratowych, mistrzowsko zaplanowane, aby połączyć wypoczynek z luksusem.

Projekt obejmuje 580 jednostek mieszkalnych, w tym:

Studio

1- Sypialnia Apartamenty

2- Sypialnia Apartamenty

Styl architektoniczny podkreśla przestrzeń, światło i panoramiczne widoki. Każda jednostka jest zaprojektowana, aby zmaksymalizować doświadczenie nadbrzeżne, zapewniając mieszkańcom czuć się w domu, niezależnie od tego, czy przebywają na weekendowy wyjazd czy szukają stałego miejsca zamieszkania.

Styl życia i premia Korzyści

Hayat Beach Resort jest zaprojektowany jako w pełni zintegrowana społeczność, oferując pełne doświadczenie stylu życia resort:

Charakterystyka wody: 7 basenów, w tym podgrzewane baseny do zabawy przez cały rok, i ekscytujący na miejscu Aqua Park.

Leisure & Wellness: Prywatny dostęp Marina, w pełni wyposażony siłownia i relaksujący Spa.

Jadalnia: Restauracja na miejscu & Kawiarnia z przepięknym widokiem panoramicznym.

Wygoda: 2.000 m2 powierzchni handlowej na zakupy i potrzeby gastronomiczne.

Infrastruktura: Parking podziemny i usługi hotelowe premium.

Te udogodnienia tworzą samowystarczalne środowisko, gdzie komfort, wypoczynek i relaks są zawsze w zasięgu ręki.

Potencjał inwestycyjny w Al Ahyaa

Al Ahyaa jest obecnie jedną z najbardziej atrakcyjnych stref dla inwestorów poszukujących wysokiego wzrostu. Ponieważ popyt na niedrogie luksusy przez morze nadal rośnie, projekty, takie jak Hayat Beach Resort są doskonale przygotowane, aby uchwycić zarówno rynek wynajmu wakacje i długoterminowe uznanie.

Hayat Beach Resort wyróżnia się z powodu:

Wysokie zapotrzebowanie na wynajem: Apeluje do turystów poszukujących udogodnień w stylu resort w przystępnej cenie.

Konkurencyjne ceny: Oferuje niesamowitą wartość w porównaniu do starszych, droższych dzielnic centrum miasta.

Resort Appeal: Ogromna gama obiektów (Aqua Park, dostęp do Mariny) sprawia, że jest magnesem do rezerwacji wakacyjnych.

Położenie strategiczne: Jego pozycja pomiędzy Hurghadą a El Gouną obejmuje najlepsze z obu światów.

Kombinacja ta wspiera wysokie dochody z wynajmu i znaczną długoterminową ocenę kapitału, co czyni ją strategicznym dodatkiem do dowolnego portfela inwestycyjnego.

Elastyczne plany płatności

Hayat Beach Resort oferuje bardzo konkurencyjne, przyjazne dla kupujących warunki płatności:

Płatność zaliczkowa: 15%

Okres przejściowy: Elastyczna płatność powyżej 5 lat.

Zniżka pieniężna: Znaczna 20% zniżka dla kupujących gotówkę.

Konserwacja: 10%

Inteligentny wybór w rosnącej lokalizacji

Hayat Beach Resort jest idealny do:

Holiday domowi kupujący szukają zabawy, resort-styl ucieczki w pobliżu plaży.

Rodziny poszukujące aktywnego, bezpiecznego i dobrze wyposażonego środowiska.

Inwestorzy międzynarodowi ukierunkowujący wysokie zyski, krótkoterminowe możliwości wynajmu.

Kupujący traktują priorytetowo nowoczesne udogodnienia i przystępność cenową.

Hayat Beach Resort to coś więcej niż projekt mieszkaniowy. Jest to tętniący życiem cel stylu życia i strategiczna szansa inwestycyjna w jednym z najbardziej obiecujących adresów Morza Czerwonego. Łącząc nowoczesną architekturę, rozległe udogodnienia i doskonałą lokalizację, zapewnia zarówno wartość stylu życia i wyraźną siłę wzrostu finansowego