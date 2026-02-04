Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Mieszkania
  4. Dom
  5. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Egipt

Hurghada
5
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
12
Matruh (muhafaza)
5
Al-Alamajn
5
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Live the Experience at IL Bayou - Where Luxury Meets Seaside SerenityWejdź do IL Bayou, wyra…
$289,854
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Homes Bay
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Egipt.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Egipt

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się