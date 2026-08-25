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Domy na sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

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Hurghada
7
Al Ahia
3
11 obiektów total found
Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$137 157
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$731 460
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu w tym przestronnym dwupokojowym domu w Hurghada, Egipt. Poło…
$40 531
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Agencja
International real estate agency Habita
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$61 375
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu w tym oszałamiającym domu jednopiętrowym w Hurghad…
$51 185
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Hurghada, egipski premier przeznaczenia. Ten wsp…
$56 280
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Agencja
International real estate agency Habita
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom w Al Ahia, Egipt
Dom
Al Ahia, Egipt
$63 691
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Dom
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Hurghada, Egipt, w tym oszałamiającym nowym domu…
$91 484
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955 072
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Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$317 296
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Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$407 498
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Typy nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt).

wille

Parametry nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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