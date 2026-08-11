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Domy na sprzedaż w Hurghada, Egipt

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8 obiektów total found
Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu w tym oszałamiającym domu jednopiętrowym w Hurghad…
$50,284
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu w tym przestronnym dwupokojowym domu w Hurghada, Egipt. Poło…
$39,818
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$60,295
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$82,564
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$740,766
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Hurghada, egipski premier przeznaczenia. Ten wsp…
$55,289
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$134,742
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955,072
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Parametry nieruchomości w Hurghada, Egipt

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