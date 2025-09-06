Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Egipt

Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 3
Poznaj wyrafinowany styl życia w tym apartamencie typu chalet z 2 sypialniami, oferującym 11…
$168,012
Szeregowiec 5 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Szeregowiec 5 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Ten dom szeregowy z 4 sypialniami w IL Bayou ofer…
$361,890
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 2/3
Stylowy apartament z 2 sypialniami i 2 łazienkami w kompleksie IL Bayou oferuje 112 m² stara…
$170,197
Willa 21 pokój w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Willa 21 pokój
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 21
Powierzchnia 1 379 m²
Liczba kondygnacji 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Nabyć w pełni prywatny butikowy hotel o 21 ap…
$1,75M
Szeregowiec 5 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Szeregowiec 5 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Przestronna willa o powierzchni 251 m² z prywatny…
$405,190
Szeregowiec 4 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Szeregowiec 4 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 273 m²
Piętro 1/3
Ten narożny dom szeregowy z 4 sypialniami w IL Bayou oferuje 265 m² przestronnej powierzchni…
$217,539
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 2/3
Poznaj ten elegancki apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami w IL Bayou, oferujący 133 m² …
$214,288
Szeregowiec 6 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Szeregowiec 6 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Ten narożny dom szeregowy z 5 sypialniami w IL Ba…
$364,118
