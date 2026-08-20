Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. La Romana
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w La Romana, Dominikana

;
wille
16
17 obiektów total found
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,29M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 052 m²
Off-Plan Luxury Villa in Casa de Campo An exceptional opportunity to acquire a bespoke off-…
$6,90M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Podwyższ swój styl życia znakomicie zaprojektowaną willą, znajdującą się na premierowym Teet…
$7,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 154 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$5,99M
Zostaw prośbę
Willa w La Romana, Dominikana
Willa
La Romana, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
It consists of 33 villas each located on plots of approximately 600 square meters, with a co…
$450,000
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,39M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 531 m²
The villa in the exclusive Casa de Campo emerges majestically amidst the lush vegetation tha…
$5,85M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 925 m²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 060 m²
Casa de Campo, La Romana, Dominican Republic An extraordinary contemporary villa designed to…
$5,40M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Willa znajduje się w Cajuiles Casa de Campo. Do wynajęcia od 800 do 2500 dolarów, w zależnoś…
$2,500
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 671 m²
New project in the final design phase, to start construction in February 2025, located in th…
$3,25M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 2 175 m²
Villa Alegre - Ultra Luxury Oceanfront EstateVilla Alegre jest spektakularny pod klucz luksu…
$22,00M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 000 m²
Investing in Casa de Campo, La Romana, offers a variety of benefits that make it a highly at…
$4,29M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 208 m²
Location:  Cacique 31 , Avenida del Cacique 31, Casa De Campo, La Romana, Dominican Republic…
$6,79M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Casa de Campo, Dominikana
Dom 5 pokojów
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Don’t miss this spectacular villa in Casa de Campo: Features: 5 bedrooms 5.5 bathrooms …
$1,70M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
One is a resale in Casa de Campo with stunning views to Lake and Golf. This property is loc…
$2,40M
Zostaw prośbę
Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Casa de Campo, a luxurious residential complex on the paradisiacal beaches of the Dominican …
$2,98M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w La Romana, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się