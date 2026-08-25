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Domy na sprzedaż w Higuey, Dominikana

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Punta Cana
51
Friusa
15
Bavaro
4
84 obiekty total found
Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Niesamowity niedrogi dom z trzema sypialniami w centrum Punta Cana, 10 minut od plaży, w 8 m…
$249 900
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Projekt Przegląd: Prywatny projekt willi w Punta Cana z 3 i 4 sypialniami z 3,5 łazienką.Szc…
$364 510
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 840 m²
Ułatwienia: 5 Sypialnie5 łazienki1 / 2 połowa łazienkiTarasWejścieZimna kuchniaGorąca kuchni…
$1 000 000
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
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Dom 3 pokoi w Bavaro, Dominikana
Dom 3 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
This project offers 24 elegantly designed villas, combining modern style with functional liv…
$265 000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
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Willa w Bavaro, Dominikana
Willa
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Willa w Uvero Alto, Dominikana
Willa
Uvero Alto, Dominikana
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$7,50M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Piękny dom 4 sypialnie z wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego i luksusowego życia w …
$675 000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
$169 900
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Powierzchnia 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Dom w Bavaro, Dominikana
Dom
Bavaro, Dominikana
Majestic 7 sypialna willa na Cocotal pole golfowe w Punta Cana, z dostępem do prywatnej plaż…
$2,30M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Amazing przystępne trzy sypialnie dom w samym sercu Punta Cana, 10 minut do plaży, 8 minut d…
$250 000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 590 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Mara 25, Punta CanaMara 25 to nowoczesna luksusowa willa w Pun…
$1,25M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Inwestycja w nieruchomości Punta Cana stanowi jedną z najtrudniejszych możliwości na Karaiba…
$50 000
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Agencja
Nest Invest global
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Dom 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Dom 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Inspired by the palm trees, the fresh wind that intertwines its fine leaves, the sea, and it…
$190 000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Niesamowite trzy willi Storey, w najlepszym obszarze całej Dominikany, gdzie wiele gwiazd ma…
$2,90M
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Luxury 4 bedroom villa in Punta Cana Village Cozy house located in one of the most exclusive…
$1,10M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950 000
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Dom 3 pokoi w Higuey, Dominikana
Dom 3 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
AMENITIES: 9-hole lighted golf course. Freshwater and saltwater lakes. Educational district…
$419 845
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Dom w Higuey, Dominikana
Dom
Higuey, Dominikana
$1,90M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 772 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w Villa Alena, wyjątkowej rezydencji w prestiżowej społeczno…
$1,60M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 711 m²
Discover Isla Verde 25, a stunning contemporary villa currently in pre-construction within t…
$1,29M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 620 m²
PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative features on the mar…
$1,35M
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Dom 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Dom 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
This amazing project of only 94 villas, all three levels, has a strategic location close to …
$155 025
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Typy nieruchomości w Higuey.

wille

Parametry nieruchomości w Higuey, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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