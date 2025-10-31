  1. Realting.com
Mardi Holding

Georgia, Batumi city, Vakhtang Gorgasali street, N 25
Company type
Deweloper
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 20:29
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Gruzja
Mardi Holding
Mardi Holding
Inni programiści
ELT Building
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2017
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 3
Elt Building jest firmą deweloperską i budowlaną, która rozpoczęła znaczną działalność w Adżarii, szczególnie w Batumi od 2017 roku. Firmą był wielofunkcyjny kompleks apartamentów Sunrise w nowym bulwarze, na pierwszej linii wybrzeża Morza Czarnego z dobrze rozwiniętymi udogodnieniami i w…
English, Русский
Hilton Serviced Apartments
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 3
Tourinvest Management Group działa w Gruzji od 2008 roku, jest jednym z największych inwestorów w Gruzji i jego całkowita inwestycja wynosi około 200 milionów dolarów. Profil firmy obejmuje następujące działania operacyjne: Budownictwo, Sprzedaż nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Z…
Esteco
Gruzja, Tbilisi
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 3
Esteco - budowa domów w Georgii!Przedstawiamy ekskluzywny projekt domku minikompleksu, który znajduje się na przedmieściach nadmorskiego miasta Batumi!Esteco jest gwarancją wysokiej jakości i komfortowego życia!
Zulu VIP
Gruzja, Batumi
Nieruchomości mieszkalne 1
The offices of our agency, ZULU VIP, are located in Batumi, Georgia. Our company sells special projects on the first line of the sea. The real estate industry continues to grow in this region. The government supports this industry, provides a quick response to property registration in th…
Real Palace
Gruzja, Batumi
Czarnomorskie Wieże - nowy wysoki kompleks mieszkalny klasy premium w centrum biznesu Batumi. Kompleks znajduje się w pobliżu morza na Alei Bohaterów naprzeciwko stadionu UEFA. Oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na miasto, góry i morze. Budowniczym i deweloperem projektu jest Real Palace.…
