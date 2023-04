"„Moedani”, co w języku gruzińskim oznacza kwadrat, zawsze odgrywało szczególną rolę w codziennym życiu Tbilisi. Ponieważ wszystkie drogi ze wschodu lub zachodu prowadziły do Avlabari, jest to prawdziwe skrzyżowanie historii i nowości. W historycznym centrum miasta, w miejscu, gdzie gromadzili się miejscowi, przechodnie lub kupcy zmęczeni podróżowaniem, powstaje nowa atmosfera miasta.

Chociaż historia i dziedzictwo zajmują duże miejsce w koncepcji projektu, jest to niewątpliwie przestrzeń dla ludzi XXI wieku, dostosowana do ich różnorodnych zainteresowań i potrzeb. „ Moedani “ to wielofunkcyjny kompleks w stylu piazza, który znajduje się na 1,3 ha i łączy apartamenty mieszkalne, hotelowe, handlowe i współpracujące oraz, co najważniejsze, 5100 m2 powierzchni gminy. “ Moedani ” składa się z 4 bloków mieszkalnych, na pierwszym piętrze zostaną utworzone restauracje, bary, kawiarnie i sklepy, dostosowane do każdego gustu. Usługi 80-pokojowego hotelu będą dostępne również dla właścicieli i gości apartamentów. Moedani połączy wszystko w jedno - wspólne prace i alternatywne przestrzenie wystawiennicze, duże stocznie, kawiarnie, bary i sklepy. To bardzo głośne miejsce, odważne i pełne życia, które wita każdego, kto prowadzi nowoczesny styl życia