  2. Kambodża
  3. Phnom Penh
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

Khan Daun Penh
10
Khan Boeng Keng Kang
10
Khan Chamkar Mon
8
Khan Prampi Makara
4
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 9/41
2-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$160,670
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 10/41
3-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$220,380
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 8/41
2-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$130,580
Zostaw prośbę
OneOne
Mieszkanie 4 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 4 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 10/41
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$270,980
Zostaw prośbę
