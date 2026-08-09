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Kawalerki na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

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Khan Boeng Keng Kang
3
Khan Daun Penh
4
Kawalerka Usuwać
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15 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 19
Położony tuż obok Aeon Mall 1, to wspaniałe studio w Penthouse Residence oferuje ostateczny …
$99,990
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Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 20
Crown Towers Condo to 30- piętrowy wysoki mieszkalny condominium położony w Sangkat Phnom Pe…
$58,500
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
UC88 Wyndham Garden - BKK1 Xi124; Phnom Penh Xi124; Kambodża.Apartamenty w UC88 Wyndham Gard…
$128,700
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Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio do wynajęcia w Le Condé BKK1W pełni umeblowane studio dostępne na 23 piętrze Le Condé…
$79,999
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Kawalerka w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 29 m²
Piętro 20/43
Kompleks mieszkalny w sercu Phnom Penh, w okolicy Beung Keng Kang.Nieruchomość o wysokim zwr…
$153,740
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Posiadamy stylową rezydencję studyjną w G.A.T.O Tower, punkt orientacyjny 67-piętrowy luksus…
$98,115
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Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 15
Położony tuż obok Aeon Mall 1, to wspaniałe studio w Penthouse Residence oferuje ostateczny …
$89,990
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Kawalerka w Khan Daun Penh, Kambodża
Kawalerka
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 38 m²
Piętro 32
R & F Miasto MIRO jest zakończony luksusowy projekt mieszkalny w Mean Chei, na południe od c…
$50,000
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Agencja
Аталанта
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Kawalerka w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka
Phnom Penh, Kambodża
Powierzchnia 38 m²
🔰 APARTAMENT W PHNOM PENH: KOMPLETED 2023 KOMPLEX Z WIDOKIEM WIDOCZNYM I DO 7% ROIOpis:🏙️ LU…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Khan Daun Penh, Kambodża
Kawalerka
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 32 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$75,000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Khan Daun Penh, Kambodża
Kawalerka
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 43
43-story multifunctional building, built by a reliable developer! The complex is located in…
$80,000
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Agencja
Аталанта
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Kawalerka 1 pokój w Khan Daun Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/32
mysterious and cool Cambodia! Cambodzaras of the Eastern Australia. The Bolshoi Construct…
$71,613
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Kawalerka 1 pokój w Sangkat Veal Vong, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Veal Vong, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
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Kawalerka 2 pokoi w Sangkat Veal Vong, Kambodża
Kawalerka 2 pokoi
Sangkat Veal Vong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
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Parametry nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

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