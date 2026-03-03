Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Khan Mean Chey, Kambodża

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 10/28
LUKSUSOWY APARTAMENT NA 10. PIĘTRZE – GOTOWY DO ZAMIESZKANIA 🌟 Apartament 10 piętro G10-10 …
$41,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Polski
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Kingston Royale - Przestronne 2-Sypialnia mieszka w Boeung TompunDoświadczyć podwyższonych m…
$60,229
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Kingston Royale - nowoczesne miasto mieszkające w Boeung TompunOdkryj elegancję 1- pokojowyc…
$40,930
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
OneOne
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się