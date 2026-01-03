Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Phnom Penh
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

Khan Daun Penh
12
Khan Boeng Keng Kang
11
Khan Chamkar Mon
8
Khan Prampi Makara
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 10/36
🌟Getby. PRECAYLE IN CENTER PNOMPEN.Oficjalne uruchomienie i przedpancerneOd dawna oczekiwany…
$68,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Phnom Penh.

condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się