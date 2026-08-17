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Hotele na sprzedaż w Tyrol, Austria

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nieruchomości komercyjne
7
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6 obiektów total found
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** w Maurach, Austria
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Austria
Powierzchnia 1 664 m²
Liczba kondygnacji 5
4 * * * * hotel butikowy w Achensee Valley niedaleko od Maurach.Hotel jest zbudowany w 2018 …
$13,51M
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! w Natters, Austria
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Austria
Powierzchnia 1 075 m²
Liczba kondygnacji 4
Niesamowite 3 * * * region narciarski w dzielnicy Innsbruck!Hotel oferuje 23 pokoje o łączne…
$3,76M
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Hotel 2 500 m² w Innsbruck, Austria
Hotel 2 500 m²
Innsbruck, Austria
Pokoje 40
Powierzchnia 2 500 m²
Tirol, Austria - ustalony cel alpejski przez cały rok. Wskazany kod pocztowy jest wykorzysty…
$6,80M
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! w Arzl im Pitztal, Austria
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Austria
Pokoje 33
Powierzchnia 2 661 m²
Liczba kondygnacji 4
Czterogwiazdkowy hotel na sprzedaż w Arzl im Pitztal, Austria!Zaledwie kilka km od Zugspitze…
$3,41M
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Hotel 2 309 m² w Imst, Austria
Hotel 2 309 m²
Imst, Austria
Pokoje 35
Powierzchnia 2 309 m²
TyrolNa sprzedaż jest wyjątkowy zabytkowy klejnot nieruchomości w sercu Tyrolu. Tradycyjny S…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 6 200 m² w Kitzbuhel, Austria
Hotel 6 200 m²
Kitzbuhel, Austria
Pokoje 77
Powierzchnia 6 200 m²
$42,55M
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