Hotele na sprzedaż w Sankt Michael im Lungau, Austria

nieruchomości komercyjne
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! w Katschberg, Austria
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Austria
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 6
Doskonale. 4 * * * * hotel superior narciarski w regionie KATSCHBERGHÖHE.Ten fantastyczny ho…
$18,80M
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! w Katschberg, Austria
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Austria
Powierzchnia 4 900 m²
Liczba kondygnacji 5
Idealny 4 * * * * hotel w KatSCHBERGHÖHE - z bieżącą modernizacją i aktualizacją.t jest unik…
$9,40M
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! w Katschberg, Austria
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Austria
Powierzchnia 4 900 m²
Liczba kondygnacji 5
Wielki renomowany hotel w regionie Katschberghohe z potencjałem inwestycyjnym / rozwojowym!O…
$10,58M
