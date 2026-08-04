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Domy na sprzedaż w Krems an der Donau, Austria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Gneixendorf, Austria
Dom 5 pokojów
Gneixendorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 492 m²
Na sprzedaż nieruchomość ta znajduje się w malowniczym centrum Gneixendorf (Krems). Szczegól…
$274,983
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