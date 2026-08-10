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Mieszkania na sprzedaż w Krems an der Donau, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Krems an der Donau, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Krems an der Donau, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 942 m²
Opis Witaj w nowym domu! Ten piękny stary apartament z 140 m2 własny ogród w pobliżu winnic …
$543,246
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