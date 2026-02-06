Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Imst, Austria

1 obiekt total found
Hotel 2 309 m² w Imst, Austria
Hotel 2 309 m²
Imst, Austria
Pokoje 35
Powierzchnia 2 309 m²
TyrolNa sprzedaż jest wyjątkowy zabytkowy klejnot nieruchomości w sercu Tyrolu. Tradycyjny S…
Cena na żądanie
